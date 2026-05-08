به گزارش خبرنگار مهر، سالن امیر احتشام زاده در مجموعه ورزشی انقلاب سالن اصلی فدراسیون تنیس روی میز است که از آن برای تمرین تیم های ملی و برگزاری رقابت های مختلف ملی و بین المللی استفاده می شود.

فدراسیون تنیس روی میز در ماه های پایانی سال گذشته اقدام به خریداری کف پوش از هند کرد تا از آن برای بهبود شرایط این سالن استفاده کند. هزینه لازم برای این کف پوش به طور کامل پرداخت شد اما برخی مشکلات گمرکی مانع از در اختیار گرفتنش شد تا اینکه حمله صهیونی - آمریکایی به ایران، پیگیری ها برای دسترسی به کف پوش خریداری شده را متوقف کرد.

این در حالی است که در جریان جنگ رمضان، سالن امیر احتشام زاده در اثر موج انفجارها در اطراف مجموعه ورزشی انقلاب دچار آسیب دیدگی به ویژه از ناحیه سقف شد طوریکه ریزش سقف، خسارت هایی را هم به کف پوش وارد کرد. فدراسیون تنیس روی میز با حمایت وزارت ورزش و یکی از خیرین، اقدامات لازم برای بازسازی بخش های آسیب دیده سالن و همچنین خوابگاه خود را به سرانجام رساند اما هنوز کف پوش را تعویض نکرده است.

فدراسیون تنیس روی میز پیگیر است تا بتواند با برطرف کردن مشکلات سد راه ورود کف پوش، آن را در اختیار گرفته و با انجام اقدامات تعویضی لازم، شرایط لازم برای بهره برداری کامل از سالن بین المللی خود را مهیا کند.