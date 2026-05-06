۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

نفت سبک ایران در بندر «سیدی کریر» ۱۱۰ دلاری شد

وبسایت تخصصی اویل پرایس در تازه‌ترین به روزرسانی خود، قیمت نفت خام ایران را با یک روز تاخیر منتشر کرد که بر اساس آن، نفت سبک ایران برای تحویل در پایانه «سیدی کریر» ۱۱۰ دلار قیمت خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت‌های اعلام‌شده برای نفت خام ایران در وبسایت تحلیلی «OilPrice)» نشان می‌دهد که نفت سبک ایران در بالاترین سطح خود به ۱۱۰.۶۴ دلار به ازای هر بشکه رسیده است.

بر اساس این گزارش که با یک روز تأخیر منتشر شده، قیمت‌های نفت ایران برای مقاصد مختلف به شرح زیر است:

قیمت‌های تحویل در شمال غرب اروپا

· نفت سبک ایران: ۱۰۹.۳۹ دلار
· نفت سنگین ایران: ۱۰۷.۴۹ دلار

قیمت‌های تحویل در مدیترانه

· نفت سبک ایران: ۱۰۸.۷۴ دلار
· نفت سنگین ایران: ۱۰۶.۵۹ دلار

قیمت‌های تحویل در سیدی کریر

· نفت سبک ایران: ۱۱۰.۶۴ دلار
· نفت سنگین ایران: ۱۰۸.۴۹ دلار
· نفت فروزان: ۱۰۸.۷۴ دلار

قیمت‌های تحویل در آفریقای جنوبی

· نفت سبک ایران: ۱۰۹.۳۹ دلار
· نفت سنگین ایران: ۱۰۷.۴۹ دلار

بر پایه این داده‌ها، پایانه سیدی کریر در مصر بالاترین قیمت را به خود اختصاص داده است.

طیبه بیات

