به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخستوزیر لبنان گفت که این کشور به دنبال عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست بلکه به دنبال صلح است.
وی افزود: ما به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل پیش نمیرویم بلکه به سمت صلح پیش میرویم.
نواف سلام تاکید کرد: کمترین خواسته ما جدول زمانی برای عقبنشینی اسرائیل از لبنان است.
نواف سلام در خصوص دیدار مقامات لبنانی با مسئولان اسرائیلی نیز گفت: هنوز زود است که موضوع دیدار با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل مطرح شود و هرگونه نشست مسئولان ارشد دوطرف نیاز به مقدمات گسترده دارد و زمان برگزاری آن مهم است. چنین نشستی باید منوط به کسب دستاورد در مذاکرات باشد و از قبل هم درباره نتایج آن توافق شود.
