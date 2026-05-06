  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

نواف سلام: به دنبال جدول زمانی برای عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان هستیم

نواف سلام: به دنبال جدول زمانی برای عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان هستیم

نخست‌وزیر لبنان گفت که این کشور به دنبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست بلکه به دنبال صلح است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان گفت که این کشور به دنبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست بلکه به دنبال صلح است.

وی افزود: ما به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل پیش نمی‌رویم بلکه به سمت صلح پیش می‌رویم.

نواف سلام تاکید کرد: کمترین خواسته ما جدول زمانی برای عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان است.

نواف سلام در خصوص دیدار مقامات لبنانی با مسئولان اسرائیلی نیز گفت: هنوز زود است که موضوع دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل مطرح شود و هرگونه نشست مسئولان ارشد دوطرف نیاز به مقدمات گسترده دارد و زمان برگزاری آن مهم است. چنین نشستی باید منوط به کسب دستاورد در مذاکرات باشد و از قبل هم درباره نتایج آن توافق شود.

کد مطلب 6822362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها