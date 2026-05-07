۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

دادستان عمومی و انقلاب شهریار:

ساختمان تجاری ناایمن در شهریار پلمب شد/شهرداری مکلف به پیگیری اصلاحات

شهریار- دادستان عمومی و انقلاب شهریار از پلمب یکی از ساختمان‌های بزرگ تجاری، ورزشی این شهر خبر داد و گفت: این ساختمان به دلیل عدم تمکین مالک به اخطارهای ایمن‌سازی، پلمب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب یکی از ساختمان‌های بزرگ تجاری، ورزشی این شهر خبر داد و گفت: این ساختمان به دلیل عدم تمکین مالک به اخطارهای ایمن‌سازی، پلمب شده است.

دادستان شهریار، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ساختمان مورد نظر از مدت ها قبل از سوی مراجع ذیربط به ویژه شهرداری، ناایمن تشخیص داده شده بود و مالک موظف به رفع نواقص و ایمن سازی آن بود، اما ضمن بی‌توجهی به اخطارهای قانونی، نسبت به اصلاح وضعیت ساختمان اقدام نکرد.

وی افزود: شهرداری‌ها موظفاند مراتب ناایمن بودن ساختمان‌ها را به مالکان اعلام کنند و در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع مشکلات اینگونه ساختمان‌ها اقدامات لازم را به عمل آورند.

دادستان شهریار در پایان از شهروندان خواست گزارش‌های مردمی خود را در زمینه عدم رعایت موازین ایمنی در ساختمان‌های تجاری و بزرگ شهر به شهرداران شهریار ارائه دهند تا پیگیری‌های لازم برای اصلاح آنها انجام شود.

