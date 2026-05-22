آیت الله دژکام: تقوا بدون اصلاح فرهنگ مصرف معنا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام در خطبه اول نماز جمعه شیراز با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت محمد باقر، بخشی از سفارشهای امام باقر(ع) درباره اهل تقوا را تشریح کرد و گفت: انسان باتقوا در عین تلاش برای تولید ثروت، در مصرف دچار اسراف و زیادهروی نمیشود.
وی با بیان اینکه تقوا به معنای فقر و نداشتن نیست، افزود: جامعه اسلامی باید در تولید ثروت و تقویت توان اقتصادی کشور فعال باشد، اما در حوزه مصرف، فرهنگ قناعت و پرهیز از ریختوپاش را رعایت کند.
انتقاد از گرانفروشی و بی انصافی در بازار
امام جمعه شیراز با انتقاد از اسراف در مصرف آب، انرژی و مواد غذایی اظهار کرد: در فرهنگ دینی حتی مصرف بیش از نیاز آب هنگام وضو کنار رودخانه نیز اسراف دانسته شده و امروز بیش از گذشته باید فرهنگ مصرف اصلاح شود.
آیت الله دژکام همچنین از تولیدکنندگان و اصناف خواست در نحوه عرضه و بستهبندی مواد غذایی دقت بیشتری داشته باشند تا از هدررفت نعمتها جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای انسان باتقوا گفت: اهل تقوا دیگران را به کار خیر دعوت میکنند، در مسیر نیکی به هم کمک میرسانند و اسیر لذتطلبی و سودجویی نمیشوند.
نماینده ولیفقیه در فارس با انتقاد از گرانفروشی و بیانصافی در بازار افزود: برخی افراد برای کسب سود بیشتر، فشار اقتصادی بر مردم وارد میکنند، در حالی که مال بدون انصاف و برکت، ماندگار نخواهد بود.
آیت الله دژکام همچنین کسبه خوشنام و متدین را سرمایه اجتماعی جامعه دانست و گفت: بازاریانی که سالها با انصاف و صداقت با مردم رفتار کردهاند، الگوی عملی اخلاق اسلامی هستند.
ملت ایران در برابر تهدید عقبنشینی نمیکند
امام جمعه شیراز در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله سالروز شهادت امام محمدباقر(ع)، روز عرفه، عید قربان و سالروز آزادسازی خرمشهر، مقاومت ملت ایران را ادامه همان روحیهای دانست که در دفاع مقدس به پیروزی انجامید.
آیت الله دژکام با بیان اینکه آزادسازی خرمشهر نماد ایستادگی ملت ایران بود، تصریح کرد: دشمنان اسلام و انقلاب بار دیگر خواهند دید که ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نخواهد کرد.
وی با اشاره به توصیههای اخیر رهبر معظم انقلاب، حضور مردم در صحنه را ضروری دانست و گفت: دشمنان سالها برای ایجاد آشوب و ناامنی برنامهریزی کردهاند، اما حضور مردم نقشههای آنان را ناکام میگذارد.
دشمن به دنبال ایجاد اختلاف بین مردم است
امام جمعه شیراز همچنین بر حفظ وحدت ملی تأکید کرد و افزود: اختلاف سلیقه طبیعی است، اما همه باید حول محور ولایت و منافع ملی حرکت کنند و از هر اقدامی که موجب تفرقه شود پرهیز داشته باشند.
آیت الله دژکام درباره فعالیت رسانههای بیگانه نیز هشدار داد و گفت: بخشی از عملیات رسانهای دشمن مبتنی بر بیان گزینشی واقعیتها و ایجاد شبهه است؛ بنابراین مردم باید مراقب مصرف رسانهای خود باشند و با تقویت بصیرت، تحت تأثیر فضاسازیها قرار نگیرند.
وی در بخش پایانی سخنانش، کمک به مردم و کاهش فشارهای اقتصادی و درمانی را از مصادیق عمل به توصیههای رهبری دانست و از پزشکان، مدیران و خیران خواست در حل مشکلات مردم بیش از گذشته همراهی کنند.
