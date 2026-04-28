به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله لطفالله دژکام عصر سه شنبه در جمع کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان بخشهای فرهنگی و تبلیغی، خطاب به مجموعههای تبلیغی استان اظهار کرد: لازم است این مجموعهها با پیگیری اهداف تعیینشده، در راستای تحقق شعار سال و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی افزود: هماهنگسازی مجموعههای تبلیغی با نیازهای ملی، گامی مؤثر در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه، بر لزوم تقسیم کار و برنامهریزی دقیق در اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر این مهم توسط روحانیون و مسئولان ذیربط شد.
