حسن زاده: برخورد با احتکار و گرانفروشی در دستور کار مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به اینکه دشمنی ملت ایران با آمریکا به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سال ۱۳۴۲ برمیگردد، اظهار کرد: جنگ ملت ایران با آمریکا از همان روزی شروع شد که میخواستند کاپیتولاسیون را در این کشور اجرایی کنند و امام خمینی (ره) در مقابل آنها ایستاد و تبعید را به جان خرید و برای ما استقلال و آزادی به ارمغان آورد.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه ما تنها کشوری در دنیا هستیم که در مقابل قلدران، استعمار، استبداد، نفوذ و کاپیتولاسیون ایستادهایم، گفت: به همین خاطر است که آنها از ملت ایران کینه به دل داشته و دست به دشمنی زدهاند.
حجت الاسلام حسن زاده تصریح کرد: ما وقتی شعار «مرگ بر آمریکا» سر میدهیم این یعنی مرگ بر طاغوت، مرگ بر خیانت، مرگ بر نفوذ، مرگ بر استکبار، مرگ بر استعمار و استبداد.
امام جمعه میاندوآب در ادامه به مسئله جمعیت اشاره کرد و افزود: نیروی انسانی یکی از مولفههای قدرت بوده و پیری جمعیت یکی از مسائلی است که کشور را تهدید میکند.
وی با بیان اینکه متأسفانه دشمنان ذهن ما را با فرزند کمتر تسخیر و آلوده کردهاند، تصریح کرد: دشمن برای تسلط بر کشور میخواهد، نسل ما را از بین ببرد تا خودش در دنیا قدرتنمایی کند.
حجت الاسلام حسن زاده با تاکید بر اینکه باید نسبت به این هشدار جدی بود، گفت: متاسفانه در بین خانوادههای مرفه تک فرزندی بیشتر رواج دارد.
وی با تاکید بر ترویج فرهنگ استفاده صحیح، گفت: باید فرهنگ صرفهجویی و درست مصرف کردن در بخشهای مختلف را بیاموزیم و آن را ترویج دهیم که این خودش یک نوع جهاد در این شرایط است.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه متأسفانه برخی از شرایط جنگی سوءاستفاده کرده و دست به احتکار و گرانفروشی می زنند، افزود: احتکار و گرانفروشی در زمان جنگ جرم شدیدی دارد و از مسئولان امر و نیروهای امنیتی درخواست داریم با اینگونه افراد برخورد قاطع انجام گیرد.
حجت الاسلام حسنزاده با بیان اینکه این چنین افراد زالوصفت که از فرصت برای سودجویی بیشتر سوءاستفاده میکنند،خیانتکار هستند، گفت: مردم نیز وظیفه دارند هرگونه گرانفروشی و احتکار را گزارش کنند تا با آنها برخورد شود.
نظر شما