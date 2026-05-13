داداشی: هشدار نارنجی باران و تگرگ در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه رشد ابرهای همرفتی و فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر تا اواسط شب پنجشنبه در خراسان شمالی فعال است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: نوع مخاطره این سامانه شامل بارش باران، وزش باد لحظهای نسبتاً شدید، رگبار باران و رعدوبرق و در نقاط مستعد با احتمال تگرگ است.
وی افزود: منطقه اثر این سامانه در روز پنجشنبه از بعدازظهر تا اواسط شب در اکثر نقاط خراسان شمالی بهویژه بجنورد، شمال اسفراین، شیروان و بخش قوشخانه خواهد بود.
داداشی تصریح کرد: کاهش دید، لغزندگی جادهها، آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها، صاعقه، تگرگ، سقوط اجسام از ارتفاع و آسیب به سازههای موقت از اثرات مخاطرات این سامانه است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان توصیههای زیر را ارائه کرد: احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و صعود به ارتفاعات و جابجایی عشایر، پرهیز از سفرهای غیرضروری در ساعتهای بارندگی، رعایت فاصله طولی مناسب حین رانندگی و روشن نمودن چراغها در زمان بارش و مه، لایروبی کانالها و آبروها، عدم توقف در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی و استحکام سازههای موقت و سست.
نظر شما