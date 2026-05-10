نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانه‌روز گذشته، بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های ملوانلو با ۲۱.۷ میلیمتر و کوسه با ۱۸ میلیمتر گزارش شد. بارش در بجنورد نیز به ۹ میلیمتر رسید.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز یکشنبه تا بعدازظهر در مناطق نیمه شرقی استان ابرناکی آسمان، در نیمه جنوبی افزایش وزش باد و در پاره‌ای از نقاط وزش باد شدید انتظار می‌رود.

وی در ادامه افزود: در نوار شرقی استان کماکان وقوع رگبارهای پراکنده باران دور از انتظار نیست.

داداشی تصریح کرد: روز دوشنبه در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب در پاره‌ای از مناطق نیمه شرقی خراسان شمالی (بخش‌هایی از شیروان، فاروج، اسفراین، بام و صفی‌آباد، شمال بجنورد و راز و جرگلان) رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید پیش‌بینی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه در اغلب مناطق استان جو نسبتاً پایدار است و در بعدازظهر افزایش وزش باد و افزایش موقت ابر پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: روز چهارشنبه بعدازظهر و اوایل شب در بخش‌هایی از غرب و شمال غرب خراسان شمالی بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود و با تشدید ناپایداری طی روز پنج‌شنبه در ساعت‌های بعدازظهر و شب، وزش باد لحظه‌ای شدید و بارش باران انتظار می‌رود.

داداشی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۱ و ۱۴ درجه سانتی‌گراد بود.