به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو آدان دروازه بان ۳۹ ساله اسپانیایی تیم فوتبال استقلال که به دلیل وقفه اجباری در رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران اکنون در کشورش حضور دارد در گفتگو با برنامه رادیویی «ال لارگرو - EL LARGUERO» وضعیت خود در فوتبال ایران را نامشخص عنوان کرد و از ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی ای که می تواند به تیم فوتبال رئال مادرید کمک کند نام برد.
مجری: چرا فکر میکنی الان مورینیو میتواند یک راهحل خوب باشد؟
آدان: به نظرم او مربیای است که میتواند در تیم احترام و نظم ایجاد کند. با توجه به اتفاقاتی که در روزهای اخیر در تیم رئال مادرید افتاده، به نظر میرسد چنین چیزی الان وجود ندارد. من فکر میکنم با توجه به سابقهاش، روحیه رقابتیاش، شناختش از باشگاه و اینکه قبلاً هم اینجا بوده، میتواند گزینه خوبی باشد. همچنین احتمالاً از حمایت رئیس باشگاه هم برخوردار خواهد بود که این خیلی مهم است.
مجری: اتفاقات اخیر بین شوامنی و والورده که درگیری پیدا کردند تو را شگفتزده کرد؟ و همینطور اتفاقاتی مثل درگیری رودیگر و کارراس؟
آدان: بیشتر از خود درگیریها، چیزی که من را متعجب میکند این است که این حجم از اطلاعات از داخل رختکن به بیرون درز پیدا میکند. به نظرم این اصلاً درست نیست. باید بازیکنان مسئولیتپذیر باشند و بیشتر به پیراهنی که پوشیدهاند احترام بگذارند و مشکلات را داخل تیم حل کنند.
مجری: به نظر میرسد رهبری در رختکن رئال مادرید کم شده است، هم در زمین هم روی نیمکت. تو فکر میکنی این تیم کمبود رهبر دارد؟
آدان: شاید. من دقیقاً داخل تیم نیستم، اما حس میکنم بازیکنانی که سابقه و اعتبار بیشتری دارند باید پایهای از رهبری را ایجاد کنند. الان احساس میشود اتحاد کافی بین بازیکنان وجود ندارد و حتی بعضی مسائل به صورت فردی در شبکههای اجتماعی مطرح میشود، نه به شکل یکپارچه. این نشاندهنده کمبود رهبری است.
مجری: فکر میکنی با مورینیو این اتفاق نمیافتاد؟
آدان: احتمالاً متفاوت مدیریت میشد. او اجازه نمیداد چنین چیزهایی به بیرون درز کند و همیشه تمرکز را روی تیم نگه میداشت، نه روی افراد.
مجری: اگر مورینیو در رئال باشد، میتواند مثلاً وینیسیوس یا امباپه را نیمکتنشین کند؟
آدان: بله، فکر میکنم چنین شخصیتی دارد. او تصمیمات سخت میگیرد و اگر لازم باشد، بدون توجه به نام بازیکن، برای تیم تصمیم میگیرد.
مجری: فکر میکنی مورینیو هنوز در سطح اول مربیگری است و میتواند برگردد به رئال؟
آدان: بله، قطعاً. مربیگری در رئال مادرید همیشه هیجانانگیز است. مورینیو هنوز یک مربی بزرگ و برنده است. شاید سبک او نسبت به گذشته کمی تغییر کرده باشد، اما هنوز همان شخصیت و روحیه را دارد.
مجری (به حالت شوخی) : شاید مورینیو تو را به عنوان دستیار بخواهد!
آدان: (میخندد) شاید هم آربلوا باشد که با او کار کند!
آدان در پایان گفت: من در ایران بودم و به خاطر شرایط مجبور شدم برگردم. فعلاً در یک وضعیت نامشخص هستم تا ببینم در تابستان چه اتفاقی میافتد و چه گزینههایی پیش میآید.
