به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز وضعیت ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیستوپنجم به صورت قطعی مشخص نشده، باشگاه استقلال فعالیتهای خود را برای حضور احتمالی در رقابتهای آسیایی فصل آینده آغاز کرده و مدیران این باشگاه امیدوارند آبیپوشان بتوانند سهمیه حضور در مسابقات قارهای را حفظ کنند.
تیم فوتبال استقلال که تا پیش از توقف مسابقات با ۴۱ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار داشت، همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ و جام حذفی محسوب میشود. هرچند شرایط فعلی فوتبال ایران و ابهامات موجود درباره ادامه مسابقات باعث شده آینده رقابتها در هالهای از ابهام قرار بگیرد.
در همین راستا، مدیران باشگاه استقلال با وجود تمامی مشکلات موجود، اقدامات لازم برای حضور در رقابتهای آسیایی را آغاز کردهاند و طبق پیگیریها، مدارک مربوط به اخذ مجوز حرفهای و حضور در مسابقات آسیایی از سوی این باشگاه تکمیل شده است تا در صورت قطعی شدن سهمیه، مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد.
همچنین ورزشگاه آزادی به عنوان گزینه نخست میزبانی دیدارهای آسیایی استقلال در فصل آینده معرفی شده و مسئولان باشگاه امیدوارند با ادامه روند بازسازی و آمادهسازی این ورزشگاه، بتوانند بازیهای خانگی خود را در همین مجموعه برگزار کنند.
با این حال، شرایط فوتبال ایران پس از اتفاقات اخیر و تبعات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، پیچیدگیهای زیادی پیدا کرده است. طبق برخی گمانهزنیها، احتمال دارد مسابقات لیگ برتر پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ از سر گرفته شود، اما فضای موجود به شکلی است که خوشبینی زیادی نسبت به ادامه فصل وجود ندارد و بسیاری معتقدند فدراسیون فوتبال باید هرچه سریعتر برنامهریزی برای فصل آینده را در دستور کار قرار دهد.
استقلالیها همچنان امیدوارند در صورت ادامه مسابقات، بتوانند هم عنوان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورند و هم در جام حذفی به موفقیت برسند، اما بلاتکلیفی موجود، برنامهریزی فنی این تیم را با دشواریهای زیادی مواجه کرده است.
از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی نیز به دغدغه جدید مدیران باشگاه تبدیل شده است. با توجه به آسیبهای گسترده واردشده به شرکتهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی سوم، منابع مالی برخی حامیان اقتصادی فوتبال ایران با مشکل مواجه شده و همین موضوع روی وضعیت مالی استقلال نیز تأثیر گذاشته است.
طبق اطلاعات به دست آمده، باشگاه استقلال در حال حاضر با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است و مدیران این باشگاه به دنبال راهکارهایی برای عبور از بحران مالی هستند. این در حالی است که پنجره نقلوانتقالاتی استقلال نیز بسته شده و آبیها فعلاً امکان جذب بازیکن جدید را ندارند؛ موضوعی که میتواند برنامههای نقلوانتقالاتی این تیم برای فصل آینده را با چالش جدی روبهرو کند.
در چنین شرایطی، استقلال علاوه بر مسائل فنی و بلاتکلیفی مسابقات، باید همزمان بحران مالی، محدودیتهای نقلوانتقالاتی و دغدغه آمادهسازی برای حضور احتمالی در رقابتهای آسیایی را نیز مدیریت کند؛ شرایطی پیچیده که آینده یکی از پرافتخارترین باشگاههای فوتبال ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
