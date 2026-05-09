به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محبان صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هلال‌احمر که در سالن جلسات جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: هلال‌احمر خراسان شمالی در سال گذشته به آمادگی مطلوبی در حوزه امداد، درمان، آموزش و خدمات داوطلبانه دست یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: سال گذشته ۹۴۴ مصدوم توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و دو مانور بزرگ امداد و نجات با حضور ۹۰۰ امدادگر برگزار شد.

محبان افزود: ذخایر انبارهای امدادی استان از سطح استاندارد عبور کرده و اکنون ۲۰۰ درصد نیاز تعیین‌شده، چادر امدادی در اختیار داریم.

وی ادامه داد: سال گذشته ۲۶ دستگاه خودروی امدادی و دو فروند پهپاد جدید به ناوگان امدادی استان اضافه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هزار و ۸۹۰ دوره آموزشی در مناطق عشایری و روستایی برگزار و ۵۳ کاروان سلامت به نقاط مختلف استان اعزام شد.

محبان با اشاره به اقدامات ایام جنگ گفت: پیش از آغاز جنگ، بیش از ۶۰ تیم عملیاتی سازماندهی شدند و داروخانه هلال‌احمر به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت داشت.

وی افزود: در پویش «ایران همدل»، ۱۴ هزار نفر برای کمک به جنگ‌زدگان ثبت‌نام کردند و یک میلیارد تومان کمک مردمی به حساب هلال‌احمر تهران واریز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در پایان به برنامه‌های آینده اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی آزمایشگاه تشخیص طبی، افتتاح مرکز دیالیز و افزودن سه پایگاه امدادی جدید از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو است.