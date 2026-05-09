۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

محبان: ۱۴ هزار نفر در پویش «ایران همدل» خراسان شمالی ثبت‌نام کردند

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: در پویش «ایران همدل»، ۱۴ هزار نفر برای کمک به جنگ‌زدگان ثبت‌نام کردند و یک میلیارد تومان کمک مردمی واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محبان صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هلال‌احمر که در سالن جلسات جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: هلال‌احمر خراسان شمالی در سال گذشته به آمادگی مطلوبی در حوزه امداد، درمان، آموزش و خدمات داوطلبانه دست یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: سال گذشته ۹۴۴ مصدوم توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و دو مانور بزرگ امداد و نجات با حضور ۹۰۰ امدادگر برگزار شد.

محبان افزود: ذخایر انبارهای امدادی استان از سطح استاندارد عبور کرده و اکنون ۲۰۰ درصد نیاز تعیین‌شده، چادر امدادی در اختیار داریم.

وی ادامه داد: سال گذشته ۲۶ دستگاه خودروی امدادی و دو فروند پهپاد جدید به ناوگان امدادی استان اضافه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هزار و ۸۹۰ دوره آموزشی در مناطق عشایری و روستایی برگزار و ۵۳ کاروان سلامت به نقاط مختلف استان اعزام شد.

محبان با اشاره به اقدامات ایام جنگ گفت: پیش از آغاز جنگ، بیش از ۶۰ تیم عملیاتی سازماندهی شدند و داروخانه هلال‌احمر به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت داشت.

وی افزود: در پویش «ایران همدل»، ۱۴ هزار نفر برای کمک به جنگ‌زدگان ثبت‌نام کردند و یک میلیارد تومان کمک مردمی به حساب هلال‌احمر تهران واریز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در پایان به برنامه‌های آینده اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی آزمایشگاه تشخیص طبی، افتتاح مرکز دیالیز و افزودن سه پایگاه امدادی جدید از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو است.

