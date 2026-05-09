پاسخگویی به بیش از ۴۵ هزار درخواست کاربران ایرانداک در ۶۶ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، گروه پشتیبانی سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون به بیش از ۳۹ هزار درخواست کاربران در پیام‌رسان «بله» و همچنین حدود ۶۲۰۰ درخواست دیگر از طریق تیکت و ایمیل پاسخ داده است. نسا رضایی رئیس گروه پشتیبانی سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، با اعلام این خبر گفت: از زمان آغاز جنگ تحمیلی اخیر، همکاران من در پیام‌رسان «بله» به بیش از ۳۹ هزار درخواست کاربران پاسخ داده‌اند. با شروع جنگ تحمیلی سوم و به دلیل محدودیت‌های اینترنتی و سامانه‌های پیامکی، کاربران قادر به ثبت‌نام در سامانه‌های ایرانداک و دریافت تغییر وضعیت درخواست‌های خود به‌صورت سیستمی نبودند. از همین رو، حساب کاربری @irandoc_helpdesk در پیام‌رسان «بله» به عنوان راه‌حلی فوری و موقت ایجاد شد.

رضایی با تأکید بر پاسخگویی در ایام تعطیل افزود: «همکاران ما حتی در روزهای تعطیل و هفته اول فروردین‌ماه که در دوران تعطیلات نوروزی ایرانداک بودند، به طور میانگین روزانه نزدیک به ۷۰۰ درخواست کاربران را بررسی و پاسخ داده‌اند. مطابق شرایط کاری، همکاران باید در روزهای کاری از ساعت ۸ تا ۱۴ در این پیام‌رسان فعال باشند، اما با توجه به حجم بالای پیام‌ها، بیشتر اوقات همکاران خارج از ساعت کاری و حتی نیمه‌های شب نیز پاسخگو بوده‌اند.

وی افزود: پاسخ به کاربران حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از ارسال پیام انجام می‌شود و ترتیب پاسخگویی از قدیم به جدید است؛ بنابراین کاربران توجه داشته باشند که ارسال پیام مکرر روی درخواست خود، آنها را به انتهای صف می‌برد و پاسخ‌دهی را به تأخیر می‌اندازد. رئیس گروه پشتیبانی سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه خاطرنشان کرد: «ایرانداک» خدمت‌رسانی به کاربران را افتخار خود می‌داند و امیدوار است به زودی و با پایان جنگ تحمیلی سوم، پژوهشگران بتوانند بدون دغدغه و بهتر از گذشته از خدمات ایرانداک بهره ببرند.