به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج آقایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته هلال احمر برگزار شد، اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، ۱۸ تیم عملیاتی شامل ۶۸ نفر از امدادگران و نجاتگران استان اردبیل به مناطق جنگی تهران اعزام شدند و در کنار نیروهای پایتخت، مأموریتهای امدادی، پشتیبانی و خدماترسانی را انجام دادند.
وی، پاسخگویی مؤثر به بحرانهای زمستانی را از نقاط برجسته عملکرد امدادگران استان دانست و افزود: در شرایط سخت و سرمای شدید، نیروهای ما با سرعت و دقت وارد عمل شدند و خدمات قابل توجهی ارائه کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل اجرای پویش جبهه مردمی ایرانِ ما و جمعآوری گسترده کمکهای مردمی را از نمونههای موفق مشارکت اجتماعی دانست و گفت: اعتماد مردم به هلالاحمر سرمایهای ارزشمند است که در این پویش بهخوبی نمایان شد و در سطح استان اردبیل با مشارکت مردم یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان جمع آوری شد.
آقایی همچنین از عملکرد تیمهای سحر، فعالیت چشمگیر اعضای جوان، و اجرای آموزشهای چهرهبهچهره توسط مربیان استان تقدیر کرد و گفت: تولید پادکستهای آموزشی در صداوسیما و ارائه آموزشهای امداد و کمکهای اولیه، بخشی از رسالت ذاتی هلالاحمر در شرایط بحران است.
وی با اشاره به صدور فراخوان جذب و عضویت در دو رده جوانان که شامل (۶ تا ۳۵ سال) و بالای ۳۵ سال، یادآور شد: در حوزه جوانان و داوطلبین در مجموع جمعیت هلال احمر استان اردبیل بیش از ۹۰ هزار عضو دارد که در حوزههای مختلف آموزشهای لازم را فرا میگیرند.
۵۰ خانه هلال در اردبیل افتتاح میشود
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل در ادامه ضمن تشریح برنامههای هفته هلال احمر در استان از افتتاح ۵۰ خانه هلال در سطح استان خبر داد و گفت: در حال حاضر در سطح استان ۳۳۴ خانه هلال داریم.
آقای تاکید کرد: در حوزه خانههای هلال هدف اصلی ارائه آموزشهای خود امدادی به مردم هر منطقه و محل است با این حال در طول جنگ سوم هر خانه هلال استان یک تیم متشکل از ۵ نفر داشت که آموزشهای لازم را از قبل دیده بودند و آماده مشارک در بحث امداد رسانی بودند
