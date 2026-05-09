به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: طرف اوکراینی می‌ داند که برای کسب موفقیت در دور بعدی مذاکرات چه اقداماتی باید انجام دهد. در مذاکرات سه‌ جانبه درباره اوکراین وقفه ایجاد شده و درباره دورهای بعدی توافقی حاصل نشده است.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: تماس‌ های میان مسکو و واشنگتن در پی تهدیدهای کی‌ یف و هشدارهای مسکو به اوکراین فعال‌ تر شده است. اکثر کشورها متوجه شدند که روسیه به‌ صراحت اعلام کرد چه واکنشی ممکن است در پی اقدامات تروریستی کی‌یف رخ دهد.

یوری اوشاکوف در ادامه اضافه کرد: هیچ توافق جدیدی درباره آتش‌بس مربوط به روز پیروزی، فراتر از مواردی که پیش‌تر اعلام شده بود، حاصل نشده است. موضوع اوکراین در دیدار پوتین و فیکو (رابرت فیکو نخست‌ وزیر اسلواکی) مورد گفتگو قرار گرفت. نخست وزیر اسلواکی هیچ پیامی از طرف زلنسکی به پوتین منتقل نکرد. فیکو، رئیس جمهور روسیه را در جریان تماس‌ ها و گفتگوهای اخیر خود با ولودیمیر زلنسکی قرار داد.