نماینده کنگره آمریکا: بنزین ۵ دلاری موفقیت نیست؛جنگ ایران را تمام کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرکی کپتور» (Marcy Kaptur) یکی از نمایندگان کنگره آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در انتقاد شدید از تجاوز دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش به ایران و تبعات گسترده این جنگ به ویژه در حوزه اقتصادی نوشت: بنزین ۵ دلاری و گازوئیل ۶ دلاری موضوع موفقیت آمیزی برای خانواده‌ های آمریکایی نیست.

این نمایندگان کنگره آمریکا اضافه کرد: این قیمت‌ ها فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است.جنگ با ایران باید هرچه زودتر تمام شده و به کاهش هزینه‌های زندگی خانواده‌ های آمریکایی کمک شود.





این در حالیست که در روزهای یپیش هم «دن گلدمن»، عضو دموکرات کنگره آمریکا در انتقاد شدید از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشته بود: قبلا هم گفته‌ ام و دوباره هم می‌ گویم: ترامپ و نتانیاهو هرگز نباید این جنگ بی‌پروا را علیه ایران آغاز می‌کردند. وقت آن رسیده که به آن پایان دهیم و با چالش‌ هایی که در داخل کشور با آنها مواجه هستیم، مقابله کنیم. نیویورکی‌ ها به شهری مقرون‌ به‌ صرفه‌ تر نیاز دارند، نه یک جنگ بی‌ پایان دیگر. این جنگ فاجعه بار، ایده ای وحشتناک، بی فایده، غیرقانونی و بر خلاف اصول اخلاق بود؛ همچنین جنگ واقعا به مردم آمریکا آسیب زد. میلیاردها و میلیاردها دلار در این جنگ انتخابی هزینه کردیم، پولی که می توانست مردم را از بحران مربوط به توان مالی نجات دهد. قیمت بنزین به شدت افزایش یافت و تورم جهش یافت. هر طور که به این جنگ نگاه کنید، فاجعه بار بود و ترامپ و نتانیاهو باید آن را متوقف کرده و نظامیان مان را به کشور بازگردانند.