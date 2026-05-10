به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، فناوری‌های واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) به یکی از ابزارهای کلیدی در تحول نظام آموزشی کشورهای بریکس تبدیل شده‌اند و چین در این زمینه جایگاه پیشتازی دارد.

در مدارس چین، دانش‌آموزان از فناوری‌های نوین برای مشاهده مدل‌های سه‌بعدی در کتاب‌های درسی، انجام آزمایش‌های مجازی و سفرهای آموزشی تعاملی استفاده می‌کنند. این فناوری‌ها امکان تجربه محیط‌هایی را فراهم می‌کنند که در کلاس‌های سنتی قابل دستیابی نیست.

مارک هاوارد لوین، استاد دانشگاه مینزو چین، در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس اظهار داشت که واقعیت مجازی و افزوده ابزارهایی قدرتمند برای یادگیری تعاملی هستند و مفاهیم انتزاعی را به تجربه‌ای ملموس و جذاب تبدیل می‌کنند.

به گفته وی، استفاده از این فناوری‌ها موجب افزایش انگیزه درونی دانش‌آموزان، تقویت تفکر انتقادی و خلاقیت، بهبود تمرکز و حافظه بلندمدت، توسعه مهارت‌های اجتماعی و فراهم شدن آموزش شخصی‌سازی‌شده می‌شود.

حمایت گسترده دولت چین

دولت چین از سال ۲۰۱۸ توسعه فناوری‌های واقعیت مجازی و افزوده را در اولویت برنامه دیجیتالی‌سازی آموزش قرار داده است. بر اساس این سیاست، مدارس و دانشگاه‌ها موظف شده‌اند این فناوری‌ها را همراه با هوش مصنوعی در فرایند آموزش به کار گیرند.

پلتفرم ملی آموزش هوشمند چین که در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد، بیش از هزار محتوای آموزشی مبتنی بر VR و AR را در اختیار مدارس قرار داده است. همچنین کلاس‌های درس به هدست‌های واقعیت مجازی و تبلت‌های واقعیت افزوده مجهز شده‌اند.

در این چارچوب، مفهوم «پردیس هوشمند» نیز در چین توسعه یافته است؛ محیطی آموزشی که در آن فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان‌داده و واقعیت توسعه‌یافته (XR) در قالب یک اکوسیستم یکپارچه به کار گرفته می‌شوند.

گسترش این فناوری‌ها در دیگر کشورهای بریکس

کشورهای دیگر بریکس نیز به‌طور فعال در حال توسعه این فناوری‌ها در آموزش هستند.

در هند، بازار فناوری‌های AR و VR در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۸۴ میلیارد دلار ارزش داشت و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۲ رشد چشمگیری داشته باشد. این فناوری‌ها در آموزش پزشکی، مهندسی و کشاورزی کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند.

برزیل از طریق همکاری دولت و بخش خصوصی، آزمایشگاه‌های مجازی و برنامه‌های آموزشی فراگیر را در مدارس و مراکز فنی توسعه می‌دهد. روسیه نیز تمرکز خود را بر آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات و همچنین ایجاد آزمایشگاه‌های مجازی قرار داده است.

در آفریقای جنوبی نیز استفاده از واقعیت مجازی و افزوده به‌ویژه در آموزش عالی و آموزش از راه دور در حال گسترش است. به گفته مارک هاوارد لوین، بیش از ۲۰۰ مدرسه در این کشور از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند و دولت حدود ۱.۵ میلیارد راند برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش معلمان اختصاص داده است.

چشم‌انداز و چالش‌ها

کارشناسان معتقدند استفاده از فناوری‌های VR و AR می‌تواند به استانداردسازی کیفیت آموزش در کشورهای بریکس کمک کند، اما چالش‌هایی مانند نابرابری در دسترسی، وابستگی به پلتفرم‌های اختصاصی و استفاده از فناوری بدون توجه به اصول آموزشی نیز وجود دارد.

الکساندر تیتوف، معاون دبیرکل انجمن بین‌المللی اقتصادهای دیجیتال، در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس تأکید کرد که مهم‌ترین خطر، به‌کارگیری فناوری بدون در نظر گرفتن جنبه‌های تربیتی و آموزشی است.

به باور متخصصان، در صورت هدایت صحیح این روند از سوی دولت‌ها و فراهم شدن دسترسی برابر برای همه دانش‌آموزان، فناوری‌های واقعیت مجازی و افزوده می‌توانند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد دیجیتال و ارتقای کیفیت آموزش در کشورهای بریکس تبدیل شوند.