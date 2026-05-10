به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به اقدامات جنگ‌طلبانه رئیس جمهور کشورش به شدت انتقاد کرد.

سناتور ایالت ورمونت در این خصوص نوشت: در آمریکا ما به صدها بیمارستان و کلینیک بهداشتی جدید نیاز داریم. ما به هزاران مرکز مراقبت از کودک جدید نیاز داریم.

برنی سندرز سپس اضافه کرد: ما به میلیون‌ ها واحد مسکونی جدید با قیمت مناسب نیاز داریم. ما نیازی به صرف ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر برای ارتش و جنگ‌ های بی‌ پایان نداریم.



این در حالیست که وی پیشتر نیز تصریح کرده بود: ترامپ، علاوه بر یک تریلیون دلاری که در حال حاضر هزینه می‌کنیم، ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر برای ارتش می‌خواهد. او می‌ خواهد این هزینه را با کاهش مراقبت‌ های بهداشتی، مراقبت از کودکان و سایر نیازهای طبقه کارگر پرداخت کند. این کاملا دیوانگی است. ما باید روی مردم خود سرمایه‌ گذاری کنیم، نه بمب و اسلحه بیشتر.