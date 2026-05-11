به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، عظیم اعتمادی با اشاره به برنامه‌های بهینه‌سازی در صنعت نیروگاهی، گفت: در این حوزه، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و جایگزینی آنها با واحدهای جدید در دستورکار قرار دارد، زیرا نیروگاه‌های قدیمی علاوه بر راندمان پایین، آلودگی زیست‌ محیطی بالایی دارند و در بسیاری موارد به دلیل توسعه مناطق مسکونی در مجاورت شهرها قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این خصوص جمع‌آوری واحدهای قدیمی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید از جمله استفاده از توربین‌های کلاس F که برای نخستین‌بار توسط متخصصان داخلی ساخته شده درحال انجام است تا ضمن افزایش راندمان، مصرف سوخت و میزان آلایندگی نیز کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع سوخت در کشور تصریح کرد: همواره نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد، اما شدت و گستره آن متفاوت است و ما باید تلاش کنیم از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان منابعی ارزشمند به‌درستی صیانت کنیم.

اعتمادی با بیان اینکه برنامه تنوع‌بخشی به سبد سوخت در دستورکار قرار دارد، گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی با جدیت دنبال می‌شود، به‌طوری که ظرفیت این بخش تاکنون به پنج هزار مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به حدود ۷۵۰۰ مگاوات افزایش یابد. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰۰ مگاوات بوده است.

وی بیان کرد: در کنار توسعه تجدیدپذیرها، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تنوع‌بخشی به منابع تولید از جمله انرژی خورشیدی، بادی و... نیز دنبال می‌شود. هم اکنون بخشی از نیروگاه‌های کشور فرسوده هستند و بخشی دیگر به‌صورت سیکل گازی فعالیت می‌کنند که تکمیل بخش بخار آنها نیازمند تأمین مالی و زمان است. یکی از مسائل اساسی در حوزه نیروگاهی، زمان‌بر بودن اجرای پروژه‌ها و همچنین تأمین منابع مالی است، با این حال تلاش می‌شود با افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت، تولید انرژی با بهره‌وری بالاتری انجام شود.