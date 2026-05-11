۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با جدیت دنبال می‌شود

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی با جدیت دنبال می‌شود، به‌طوری که ظرفیت این بخش طی ماه‌های آینده به حدود ۷۵۰۰ مگاوات می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، عظیم اعتمادی با اشاره به برنامه‌های بهینه‌سازی در صنعت نیروگاهی، گفت: در این حوزه، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و جایگزینی آنها با واحدهای جدید در دستورکار قرار دارد، زیرا نیروگاه‌های قدیمی علاوه بر راندمان پایین، آلودگی زیست‌ محیطی بالایی دارند و در بسیاری موارد به دلیل توسعه مناطق مسکونی در مجاورت شهرها قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این خصوص جمع‌آوری واحدهای قدیمی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید از جمله استفاده از توربین‌های کلاس F که برای نخستین‌بار توسط متخصصان داخلی ساخته شده درحال انجام است تا ضمن افزایش راندمان، مصرف سوخت و میزان آلایندگی نیز کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع سوخت در کشور تصریح کرد: همواره نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد، اما شدت و گستره آن متفاوت است و ما باید تلاش کنیم از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان منابعی ارزشمند به‌درستی صیانت کنیم.

اعتمادی با بیان اینکه برنامه تنوع‌بخشی به سبد سوخت در دستورکار قرار دارد، گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی با جدیت دنبال می‌شود، به‌طوری که ظرفیت این بخش تاکنون به پنج هزار مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به حدود ۷۵۰۰ مگاوات افزایش یابد. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰۰ مگاوات بوده است.

وی بیان کرد: در کنار توسعه تجدیدپذیرها، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تنوع‌بخشی به منابع تولید از جمله انرژی خورشیدی، بادی و... نیز دنبال می‌شود. هم اکنون بخشی از نیروگاه‌های کشور فرسوده هستند و بخشی دیگر به‌صورت سیکل گازی فعالیت می‌کنند که تکمیل بخش بخار آنها نیازمند تأمین مالی و زمان است. یکی از مسائل اساسی در حوزه نیروگاهی، زمان‌بر بودن اجرای پروژه‌ها و همچنین تأمین منابع مالی است، با این حال تلاش می‌شود با افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت، تولید انرژی با بهره‌وری بالاتری انجام شود.

طیبه بیات

