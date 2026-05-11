حضور گلستان در «بهار جانان»؛ تولید آثار تخصصی با محور خانواده و جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، سارا مصدق عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از حضور پررنگ استان گلستان در رویداد ملی «بهار جانان» و تولید مجموعه‌ای از آثار تخصصی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری این رویداد در سطح کشور اظهار کرد: «بهار جانان» در راستای اجرای بند «الف» ماده ۳۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به همت امور بانوان وزارت آموزش و پرورش و با مشارکت ستاد ملی جمعیت برگزار شده و تمامی استان‌ها در آن مشارکت داشته‌اند.

مصدق افزود: در استان گلستان با هدف ترویج سبک زندگی ایرانی–اسلامی، تقویت بنیان خانواده، امیدآفرینی و ارتقای فرهنگ فرزندآوری، ۱۳ اثر محتوایی تخصصی با همکاری چهار مجموعه فعال در حوزه تولید محتوا تولید شده است.

وی با تشریح جزئیات این آثار ادامه داد: تولیدات ارائه‌شده شامل قالب‌های متنوعی از جمله پادکست، فیلم کوتاه، پوستر، اینفوگرافیک و سایر محصولات رسانه‌ای بوده و همچنین یک رویداد مشترک مقاله‌نویسی با مشارکت استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و خراسان شمالی برگزار شده است.

به گفته وی، در بخش مقاله‌نویسی ۵۳ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری تخصصی توسط اساتید حوزه علوم ارتباطات (رحمان علیزاده، محمد آریان‌نیا و شبیر دائمی)، ۱۵ مقاله برگزیده انتخاب و در قالب کتابی با عنوان «تبار فردا» منتشر شد.

مشاور امور بانوان آموزش و پرورش گلستان گفت: در ارزیابی نهایی آثار تولیدی استان، پنج اثر به‌عنوان برگزیده معرفی شدند که چهار اثر از سوی مؤسسه رسانه‌ای کاسپین و یک اثر از مؤسسه پرتو آینه اترک به این مرحله راه یافتند.

وی با اشاره به مرحله ملی این رویداد خاطرنشان کرد: آثار منتخب استان‌ها در سطح ملی داوری شده و در قالب نمایشگاهی از آثار برگزیده «بهار جانان» ارائه می‌شود که فرصتی برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان‌ها در حوزه خانواده و جمعیت فراهم می‌کند.