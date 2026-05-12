آغاز عملیات حشد شعبی پس از افشای پایگاه مخفی آمریکایی صهیونی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الموازین نیوز، علی الحمدانی یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی اعلام کرد، عملیات نظامی با عنوان «اِعمال حاکمیت» امروز در صحرای نجف اشرف و کربلای معلی از چهار محور با هدف تأمین امنیت مسیر ارتباطی میان کربلای معلی و منطقه النخیب آغاز شده است.

وی اضافه کرد، این عملیات بنا به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح و نظارت رئیس ستاد مشترک ارتش انجام شد.

پیش از این وال استریت ژورنال به نقل از منابع مطلع، از جمله مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود: اسرائیل یک مرکز نظامی مخفی در صحرای عراق برای پشتیبانی از حملات هوایی خود علیه ایران ایجاد کرده بود.

طبق اطلاعات فاش شده، رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ برای جلوگیری از لو رفتن این مکان، به نیروهای عراقی که به نزدیکی این پایگاه رسیده بودند، حمله هوایی کرد.

این منبع افزود: اسرائیل این پایگاه را که شامل نیروهای ویژه و یک مرکز لجستیکی برای نیروی هوایی است، پیش از آغاز درگیری‌ها و با اطلاع آمریکا بنا کرده بود.

این در حالی است که ستاد عملیات مشترک عراق اعلام کرد که در حال حاضر هیچ نیرو یا پایگاه نظامی غیرمجازی در خاک عراق وجود ندارد.

این ستاد افزود: نیروهای عراقی در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴) با گروه‌های ناشناس و غیرمجازی که از پشتیبانی هوایی برخوردار بودند، در بیابان کربلا درگیر شدند.

در عین حال شاکر ابوتراب التمیمی نماینده فراکسیون بدر روز گذشته تاکید کرده بود که پایگاه آمریکایی صهیونیستی همچنان در داخل خاک عراق وجود دارد و نیروهای امنیتی هنوز نتوانسته اند به این پایگاه نزدیک شوند.