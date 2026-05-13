به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود. تورنمنتی متفاوت که قرار است چهره تازه‌ای از فوتبال جهان را به نمایش بگذارد. در میان گروه‌های این مسابقات، گروه A یکی از جذاب‌ترین و پیچیده‌ترین گروه‌ها به شمار می‌رود. جایی که چهار تیم مکزیک، کره جنوبی، جمهوری چک و آفریقای جنوبی برای صعود به مرحله حذفی رقابت خواهند کرد.

این گروه، تقابل چهار سبک متفاوت فوتبال از تاکتیک گرفته تا هیجان و سرعت و انضباط و جنگندگی را در خود خواهد داشت.

مکزیک در اوج انگیزه و قدرت

تیم ملی فوتبال مکزیک به عنوان یکی از سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ بدون حضور در مرحله مقدماتی راهی این رقابت‌ها شد اما همین موضوع فشار انتظارات را روی این تیم دوچندان کرده است. فوتبال مکزیک سال‌هاست با یک کابوس تکراری زندگی می‌کند: حذف در مرحله یک‌هشتم نهایی!

اتفاقی که در هفت دوره متوالی جام جهانی برای این تیم رخ داده و حالا هواداران «ال‌تری» امیدوارند این طلسم در خانه شکسته شود.

یکی از اتفاقاتی که در کشور مکزیک و در آستانه روزهای مانده به جام جهانی بسیار نگران کننده بود ورود نیروهای شبه نظامی کارتل های مواد مخدر به خیابان های این کشور بود که بالاخره ختم به خیر شد اما تاثیر بسزایی در فروش بلیت برای آنها داشت.

خاطره خوب با آگیره تکرار می شود؟

فدراسیون فوتبال مکزیک بار دیگر هدایت تیم ملی را به خاویر آگیره سپرد. مربی باتجربه‌ای که شناخت کاملی از فضای فوتبال این کشور دارد و مأموریت اصلی‌اش رساندن مکزیک به جمع مدعیان واقعی جام است.

نسل فعلی مکزیک ترکیبی از تجربه و جوانی است. در خط حمله، سانتیاگو خیمنز به عنوان مهاجمی گلزن و آینده‌دار امید اصلی گلزنی این تیم محسوب می‌شود. همچنین هیرونگ لوثانو و رائول خیمنز تجربه بالایی دارند و می‌توانند در بازی‌های بزرگ تعیین‌کننده باشند. ادسون آلوارس نیز رهبر خط میانی و ستون تاکتیکی تیم است.

یکی از چهره‌های ویژه مکزیک، گی‌یرمو اوچوا دروازه‌بان باتجربه این تیم است. دروازه‌بانی که احتمال دارد ششمین جام جهانی خود را تجربه کند و نامش را در تاریخ فوتبال جاودانه سازد.

مکزیک روی حمایت هواداران، تجربه بین‌المللی و شرایط میزبانی حساب ویژه‌ای باز کرده است. ورزشگاه‌های پرشور، آشنایی با شرایط آب‌وهوایی و حمایت بی‌وقفه تماشاگران می‌تواند برگ برنده مهم این تیم در گروه A باشد.

ببرهای آسیایی در مسیر تکرار افتخار

کره جنوبی با اقتدار از مرحله مقدماتی آسیا عبور کرد و برای یازدهمین دوره متوالی جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد. آماری که نشان‌دهنده ثبات و پیشرفت فوتبال این کشور در دو دهه اخیر است. این تیم از سال ۱۹۸۶ تاکنون، ۱۱ دوره متوالی در جام جهانی حضور داشته است. در واقع کره جنوبی در کنار برزیل، آلمان، آرژانتین و اسپانیا، تنها کشورهایی هستند که از ۱۹۸۶ تاکنون در همه ادوار جام جهانی حضور داشته‌اند. پس از نیمه‌نهایی ۲۰۰۲، آنها دو بار دیگر نیز موفق به صعود از مرحله گروهی شده‌اند (۲۰۱۰ و ۲۰۲۲).

کره جنوبی با اقتدار کامل و بدون شکست در مسابقات مقدماتی راهی جام جهانی شد. آنها در ۱۶ بازی، ۱۱ پیروزی و ۵ تساوی به دست آوردند و بدون هیچ باختی جواز حضور در مسابقات را کسب کردند.

کره جنوبی دیگر فقط یک تیم دونده و پرتلاش آسیایی نیست. این تیم در سال‌های اخیر از نظر تاکتیکی پیشرفت چشمگیری داشته و حضور بازیکنانش در لیگ‌های معتبر اروپایی باعث شده سطح کیفی فوتبال این کشور افزایش پیدا کند.

اسطوره کره سرمربی تیم ملی است

هدایت این تیم بر عهده هونگ میونگ‌بو، اسطوره فوتبال کره جنوبی قرار دارد. چهره‌ای که تجربه حضور در جام جهانی را هم به عنوان بازیکن و هم مربی در کارنامه دارد و حالا مأموریتش ساختن نسلی تازه برای فوتبال این کشور است.

یک نفر خیلی می درخشد!

ستاره اصلی کره جنوبی بدون تردید سون هیونگ مین است. کاپیتانی که سال‌هاست مهم‌ترین چهره فوتبال آسیا به شمار می‌رود. سرعت، تجربه و توانایی رهبری او همچنان بزرگ‌ترین سلاح کره جنوبی محسوب می‌شود. در کنار سون، کیم مین جائه در قلب دفاع، لی کانگ این در خط میانی و هوانگ هی چان در خط حمله از مهره‌های کلیدی این تیم هستند.

بازگشت رویایی لوکومتیو اروپا پس از دو دهه

جمهوری چک یکی از متفاوت‌ترین داستان‌های صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم زد. این تیم پس از ۲۰ سال غیبت، سرانجام توانست دوباره به بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان بازگردد و حالا با انگیزه‌ای بالا وارد رقابت‌ها می‌شود.

چک‌ها در مرحله مقدماتی اروپا مسیر دشواری داشتند. آنها ابتدا در گروه خود پشت سر یکی از مدعیان قاره قرار گرفتند اما در پلی‌آف نمایش کم‌نقصی ارائه دادند و با عبور از رقبای سرسخت، سهمیه جام جهانی را به دست آوردند.

جمهوری چک تیمی منظم، فیزیکی و سختکوش است؛ تیمی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته اما می‌تواند یکی از غافلگیری‌های بزرگ گروه A باشد. سبک بازی این تیم مبتنی بر انسجام دفاعی و استفاده از اشتباهات حریفان است و همین مسئله کار را برای رقبا دشوار می‌کند.

پیرمرد دوست داشتنی چک هدایت می کند

هدایت جمهوری چک بر عهده میروسلاو کوبک، مربی باتجربه فوتبال این کشور است؛ مردی که تلاش کرده نسل تازه‌ای از فوتبال چک را بازسازی کند.

دو ستاره مهم چک!

پاتریک شیک مهم‌ترین ستاره این تیم به شمار می‌رود. مهاجم تیم فوتبال بایرلورکوزن توانایی بالایی در گلزنی دارد و در ضدحملات بسیار مرگبار ظاهر می‌شود. در کنار او، توماش سوچک رهبر خط میانی و کاپیتان تیم است که نقش مهمی در تعادل تاکتیکی جمهوری چک و تیم باشگاهی اش وستهام انگلیس ایفا می‌کند.

بازگشت «بافانا بافانا» به ویترین جهان

تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی یکی از شگفتی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ بود. این تیم با عملکردی فراتر از انتظار موفق شد بالاتر از برخی مدعیان سنتی قاره آفریقا قرار بگیرد و جواز حضور در جام جهانی را کسب کند. آفریقای جنوبی با کسب ۱۸ امتیاز از ۱۰ بازی به عنوان تیم نخست گروه خود به مهم ترین تورنمنت ملی راه یافت. «بافانا بافانا» آخرین بار در جام جهانی ۲۰۱۰ و به عنوان میزبان در این مسابقات حضور داشت و حالا پس از سال‌ها دوری دوباره به صحنه جهانی بازگشته است.

نقشه بلژیکی جواب می دهد!؟

هوگو بروس، سرمربی باتجربه بلژیکی، نقش مهمی در احیای فوتبال آفریقای جنوبی داشته است. او توانست تیمی منظم، جنگنده و باانگیزه بسازد؛ تیمی که بیش از هر چیز روی اتحاد و ساختار دفاعی حساب می‌کند.

سنگربان آفریقا مهم ترین است

رونوین ویلیامز، دروازه‌بان باتجربه این تیم، یکی از چهره‌های کلیدی آفریقای جنوبی محسوب می‌شود. در خط میانی، تبوهو موکوئنا وظیفه طراحی حملات را بر عهده دارد و لایل فاستر نیز مهم‌ترین مهره هجومی تیم است.

شاید آفریقای جنوبی به اندازه دیگر تیم‌های گروه ستاره نداشته باشد، اما انگیزه بالای بازیکنان و سبک بازی فیزیکی و جنگنده آنها می‌تواند هر حریفی را دچار مشکل کند. این تیم یکی از ناشناخته‌ترین تیم‌های جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود و همین مسئله ممکن است به برگ برنده‌اش تبدیل شود.

گروهی بدون تیم از پیش صعود کرده

گروه A در ظاهر شاید ساده به نظر برسد اما واقعیت این است که فاصله چهار تیم چندان زیاد نیست. مکزیک از امتیاز میزبانی سود می‌برد، کره جنوبی تجربه و کیفیت فنی بالایی دارد، جمهوری چک تیمی منظم و تاکتیکی است و آفریقای جنوبی نیز با روحیه جنگندگی وارد مسابقات می‌شود.

بسیاری معتقدند رقابت اصلی برای صدرنشینی میان مکزیک و کره جنوبی خواهد بود، اما جمهوری چک می‌تواند تمام معادلات را بر هم بزند. آفریقای جنوبی نیز تیمی است که شاید کمتر درباره‌اش صحبت شود، اما توانایی خلق شگفتی را دارد.

جام جهانی ۲۰۲۶ برای گروه A فقط یک رقابت فوتبالی نیست. این گروه میدان اثبات نسل‌ها، مربیان و پروژه‌های فوتبالی است. گروهی که می‌تواند یکی از غیرمنتظره‌ترین و جذاب‌ترین داستان‌های جام جهانی را رقم بزند.

برنامه بازی های گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵

* مکزیک - آفریقای جنوبی؛ ساعت ۲۲:۳۰

جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵

*کره جنوبی - جمهوری چک؛ ساعت ۰۵:۳۰ صبح

پنجشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵

* جمهوری چک - آفریقای جنوبی؛ ساعت ۱۹:۳۰

جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵

* مکزیک - کره جنوبی؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح

پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵

* مکزیک - جمهوری چک؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح

* آفریقای جنوبی - کره جنوبی؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح