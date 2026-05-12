به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیپور، ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس که این روزها در مینی‌کمپ اردویی تیم ملی فوتبال ایران در حال تمرین است در خصوص شرایط اردو و آمادگی بازیکنان گفت: شرایط اردو بسیار خوب است. بعد از وقفه لیگ و تعطیلی آن، با تصمیم امیر قلعه‌نویی و کادر فنی وارد فاز آماده‌سازی در تمرینات تیم ملی شدیم. تمرینات بدنی و تاکتیکی طبق برنامه پیش می‌رود و حس می‌کنیم روزبه‌روز در حال پیشرفت هستیم. با جدیت و سختی تمام تلاشمان را می‌کنیم تا زودتر به آن درجه از آمادگی کامل فیزیکی و فنی مدنظر کادرفنی برسیم و با انسجام خیلی خوب وارد جهانی شویم و در آنجا هم نتیجه خیلی خوبی بگیریم.

مهاجم تیم ملی ایران یادآور شد: نیاز به بازی‌های تدارکاتی داریم تا در شرایط مسابقه صد درصد توان خود را پیدا کنیم و نکات تاکتیکی مدنظر کادرفنی را در بازی‌های رسمی، جدی و خوب در زمین اجرا کنیم. ان‌شاءالله این اتفاق در اردوی ترکیه رقم بخورد. از این طریق هماهنگی بازیکنان با تدابیر کادرفنی بیشتر می‌شود.

علیپور درباره شرایط خودش تاکید کرد: من هم جزئی از تیم هستم و در کنار سایر بچه‌ها سعی می‌کنم روزبه‌روز از نظر بدنی و تاکتیکی بهتر شوم. حس من در هر روز بهتر از روز قبل است و خدا را شکر شرایط خوبی دارم. تمام تمرکزم این است که آنچه کادر فنی از من و کل تیم می‌خواهد را در زمین اجرا کنیم و به آمادگی صد درصدی برسم.

او درباره رقابت با حریفان در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ یادآور شد: تمرکز ما بازی به بازی است. بازی اول ما با نیوزیلند خواهد بود. کادرفنی ما به حدی خوب و بادرایت است که در کنارشان با تمام وجود، کارهای مورد نیاز را انجام می‌دهیم. آنچه نیاز است ما بازیکنان در زمین اجرا کنیم، در اختیارمان قرار می‌دهند تا به سطح آمادگی لازم در زمینه فنی و بدنی برسیم و در بازی نخست با نیوزیلند، شروعی قوی و همراه با برد داشته باشیم. امیدوارم با کسب نتیجه در این بازی، مسیر و هدف خود را برای بازی دوم و سوم مرحله گروهی هموار کنیم و اتفاق خیلی خوبی برای کل اعضای تیم ملی و ملت ایران رقم بخورد و منجر به خوشحالی همه مردم شویم.

مهاجم تیم ملی درباره بازی با نیوزیلند تص3ریح کرد: هیچ دیدار آسانی در جام جهانی وجود ندارد، زیرا تمام تیم‌های حاضر در مسابقات از آمادگی خوبی برخوردارند و باکیفیت هستند. همه بچه‌ها از نفرات نیوزیلند شناخت دارند و می‌دانیم به جز کریس وود، تعدادی از بازیکنان‌شان هم در دسته اول انگلیس بازی می‌کنند. تیم خیلی خوبی هستند اما مهم‌تر این است که همه ما مصمم هستیم و سخت تلاش می‌کنیم. کادرفنی نیوزیلند را آنالیز کرده و ما هم به آنها احترام می‌گذاریم. فکرمان را درگیر نخواهیم کرد که کدام بازیکن در کدام لیگ اروپایی بازی می‌کند زیرا ما هم ایران هستیم و وقتی در کنار هم قرار بگیریم، کسی نمی‌تواند توانایی‌هایمان را به چالش بکشد. یک تیم قوی و متحد داریم که در کنار تدابیر کادرفنی با قدرت، همدل و با یک هدف جلو می‌رویم تا اتفاقات خوبی برای کشورمان بیفتد.

او درباره رفتارهای تبعیض آمیز آمریکا با تیم ملی ایران برای حضور در این رقابت ها گفت: همیشه گفته‌ام به هیچ وجه فکر خود را مشغول حرف‌های رئیس جمهور آن کشور نمی‌کنیم زیرا جیانی اینفانتینو در مهم‌ترین اردوی تیم ملی که در فیفادی قبلی به میزبانی ترکیه برگزار شد، حضور داشت. آن هم در روزی که دیدارهای پلی‌آف جام جهانی در نقاط مختلف دنیا انجام می‌شد اما ترجیح داد به اردوی ما بیاید. آنجا هم با صراحت اعلام کرد تیم ملی ایران با تمام قدرت در جام جهانی حاضر می‌شود. هیچ‌کس نمی‌تواند با حرف‌های خودش جای تیم ما را به تیم دیگری بدهد زیرا حضور در جام جهانی حق ماست. با هدایت امیرخان قلعه‌نویی و تمام بچه‌های تیم کار بزرگی انجام داده و سریع‌ترین صعود را به جام جهانی داشتیم. نمی‌توانند حق طبیعی ما را بگیرند. رئیس فیفا هم به صراحت اعلام کرده تیم ملی ایران قطعا در جام جهانی شرکت می‌کند. حمایت بزرگانی مثل فیگو و مورینیو هم از ایران بی‌دلیل نیست. جام جهانی، رویدادی است که کل دنیا را دور هم جمع می‌کند. طرفداران همه تیم‌ها سعی می‌کنند با حمایت از تیم کشورشان، خوشحالی را برای خود به ارمغان بیاورند. در آن زمان همه ملت‌ها با شوق و ذوق، با فوتبال دور هم جمع می‌شوند.

علیپور ادامه داد: جدا از همه این صحبت‌ های بی‌ربط و غیرمنصفانه، افرادی مثل مورینیو و فیگو فقط فوتبال را می‌بینند که این رشته همدلی می‌آورد. این بزرگان دقیق‌ترین و بهترین حرف‌ها را می‌زنند. در کل ما به صحبت‌ها و حواشی که رئیس جمهور آن کشور به دنبالش است کاری نداریم زیرا فکر ما روی کار خودمان است.

مهاجم پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: شاید حرف من تکراری باشد اما قطعا مهم‌ترین نکته‌ای که از قلعه نویی یاد گرفته‌ام این است که باید برای کشورمان و تمامیت ارضی آن بجنگیم. سرباز ایران هستیم و طبق وظیفه خود این موضوع را در زمین نشان می‌دهیم. حرفی هم که آقای قلعه‌نویی زد و خودمان هم یاد گرفته‌ایم این است که شاید ابرقدرت دنیا نباشیم اما صد در صد ابرملت دنیا هستیم. همین به همه ما دلگرمی می‌دهد که با قدرت و تمام توان خود در جام جهانی شرکت کنیم و با کسب نتیجه دلخواه، دل ملت را شاد کنیم.