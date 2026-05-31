مکزیک به آفریقای جنوبی ویزا نداد!

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «الشرق الاوسط» عربستان، تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی اعلام کرد که سفر این تیم برای حضور در جام جهانی 2026 در روز یکشنبه به تعویق افتاده است؛ علت این تأخیر، عدم دریافت ویزای برخی از بازیکنان عنوان شده است.

رسانه «سازمان رادیو و تلویزیون آفریقای جنوبی» گزارش داده که قرار بود این تیم با یک پرواز اختصاصی راهی کمپ تمرینی خود در شهر پاتشوکا در کشور مکزیک شود، اما این برنامه به صورت نامحدود به تعویق افتاده است.

در همین حال، مسئولان فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی تاکنون به درخواست‌های رسانه‌ها برای ارائه توضیح پاسخی نداده‌اند، اما «گیاتون مک‌کنزی» وزیر ورزش این کشور در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» به شدت از فدراسیون فوتبال انتقاد کرده است.

وی در این پیام نوشت: بحران سفر و ویزا که توسط فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی ایجاد شده، کاملاً شرم‌آور و ناعادلانه نسبت به بازیکنان و کادر فنی است. به فدراسیون اعلام کرده‌ام که گزارش کامل این موضوع را می‌خواهم و باید با مسئولان این هرج‌ومرج برخورد شود. آن‌ها باعث شده‌اند ما احمق به نظر برسیم.

تیم ملی آفریقای جنوبی در نخستین دیدار خود در جام جهانی، روز ۱۱ ژوئن در مکزیکوسیتی به مصاف میزبان یعنی مکزیک خواهد رفت. این تیم برای نخستین بار از زمان میزبانی جام جهانی ۲۰۱۰ در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کند.

همچنین این تیم در مرحله گروهی با تیم‌های جمهوری چک (۱۸ ژوئن در آتلانتا) و کره جنوبی (۲۴ ژوئن در مونتری) نیز هم‌گروه است.