نوری: حمایت از تولید، پایداری امنیت غذایی را تضمین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی کشور که با حضور برخط روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها برگزار شد، گفت: با همراهی کشاورزان، تولیدکنندگان و زنجیره تامین، در ایام جنگ رمضان هیچ کمبودی در کالاهای اساسی در جامعه ایجاد نشد و بازار با ثبات و آرامش مدیریت شد.

وی اظهار کرد: در دوره جنگ تحمیلی اخیر، علاوه بر کشورهای درگیر جنگ، کشورهای ثالثی که درگیر جنگ نبودند نیز با مشکلات جدی در تامین کالای اساسی و بازار مواد غذایی مواجه شدند، این در حالی بود که در ایران با همراهی مردم، مسئولان و تولیدکنندگان هیچ مشکلی در بازار مواد غذایی به وجود نیامد.

وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور درباره نظارت بر بازار، تاکید کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌هایی مثل خشکسالی، دو جنگ تحمیلی، حوادث دی ماه، اعتصاب کامیون‌داران و بازگشت تحریم‌های برجامی مواجه بود، ولی سازوکار امنیت غذایی کشور بدون وقفه و منسجم با قوام و دوام مناسب فعالیت می‌کرد.

وی با اشاره به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی افزود: سیاست حمایت از تولید و تولیدکنندگان که در دو سال اخیر اجرایی شده، امنیت غذایی پایدار را تضمین کرده و انگیزه فعالان اقتصادی و کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش داده است.

نوری به ورود ۱۰۰ هزار تن محصول کشت فراسرزمینی به کشور اشاره کرد و افزود: امسال نخستین محصولات حاصل از این طرح شامل حدود ۶۰ هزار تن جو و نزدیک به ۴۰ هزار تن روغن از مسیر شمال وارد کشور شد.

وی با اشاره به وجود ۶۰۰ «روستا بازار» در کشور اظهار کرد: روستابازارها به عنوان یک سازوکار ارزشمند، درصدد کاهش فاصله قیمتی مزرعه تا سفره است که با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان دولت چهاردهم ۳ هزار روستابازار در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.