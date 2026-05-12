به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسین زاده در پایان سومین بازی درون تیمی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: بازی خوبی برگزار شد و بیشتر از اینکه جنبه تاکتیکی داشته باشد، یک مسابقه فیزیکی بود تا بازیکنان در شرایط مسابقه قرار بگیرند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حریف دوستانهای در اختیار نداریم و این مسیری است که باید طی کنیم. امیدوارم در اردوی ترکیه بتوانیم دیدارهای دوستانه خوبی که برای تیم ملی در نظر گرفته شده را برگزار کنیم تا بازیکنان به آمادگی مطلوب برسند.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به برخی بحثها پیرامون ویزای آمریکا برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: ما اصلاً به موضوع ویزای آمریکا فکر نمیکنیم، چون این مسئله در حیطه کاری ما نیست و به فیفا ارتباط دارد.
حسینزاده در پاسخ به سوالی درباره رویاپردازی برای گلزنی در جام جهانی نیز خاطرنشان کرد: دقیقاً از روزی که گروه ایران در جام جهانی مشخص شد، آقای قلعهنویی تأکید کرد که هدف ما فقط صعود از مرحله گروهی نیست و باید تلاش کنیم نه تنها یک مرحله، بلکه دو مرحله در جام جهانی پیش برویم.
