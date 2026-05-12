به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری رییس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان عصر سه شنبه در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر و کارکنان آن به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر ضمن تقدیر از اقدامات امدادی این مجموعه در حادثه مدرسه شجره طیبه اظهار داشت: از نظر کارکرد فعالیت های امدادی کارکنان هلال احمر و دانشکده علوم پزشکی و تیم سلامت ارتباط نزدیکی با هم دارند که می تواند بسیار کمک کننده باشد.

وی افزود: هلال احمر و تیم سلامت همیشه در کنار هم در حوادث حضور داشته اند که این تعامل آنها برای همکاری می تواند بسیار کمک کننده باشد.

صفری گفت: میزان صمیمیتی که بین مجموعه این دو دستگاه وجود دارد سبب شده تا در امر خدمات رسانی نیز اقدامات موثری انجام شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه گفت: میناب تا کنون حادثه بزرگ را تجربه نکرده بود، اما این حادثه و همکاری بین نیروهای امدادی تلنگری را برای جبران کمبودها ایجاد کرد.

صفری گفت: این حادثه باید فرصتی باشد تا میناب به عنوان دومین شهر استان از نظر زیر ساختی مسیر بهتر و توسعه خود را پیدا کند.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم از همه نیاز های ضروری شهرستان در این شرایط موجود بهره کافی را ببریم که همکاری همه مسئولان شهرستانی ، استانی و کشوری نوید خوبی را برای آینده شهرستان داشته باشد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان گفت:پیش از این حادثه، نگاه همه مسئولان استانی و کشوری متمرکز به مرکز استان بود ،اما اکنون این نگاه متفاوت تر از قبل شده است.

احسان محسنی رئیس جمعیت هلال احمر میناب نیز بیان کرد : وجود همدلی بین همه دستگاههای خدمات رسان به ویژه هلال احمر و دانشکده علوم پزشکی شرق و وجود روحیه خدمات رسانی به مردم سبب شد تا بتوان در این حادثه اقدامات موثری انجام شود.

وی گفت : این جنگ اگرچه خانمان سوز بود اما فضای این شهرستان را به یک شهرستان معنوی دگرگون کرد که امیدواریم نوع نگاه مسئولین هم همانند نگاه مردم کشور و جهان به این شهرستان متفاوت از همیشه باشد.