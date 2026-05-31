۱۰۰ هزار مخاطب به تماشای «تاکسیدرمی» نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با استقبال ۱۰۰ هزار نفری از فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کاگردانی محمد پایدار و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد و فروش ۱۰ میلیارد تومانی، از جدیدترین تیزر این اثر که ساخت آن برعهده امین ملک‌زاده بوده است، رونمایی شد.

در خلاصه داستان «تاکسیدرمی» که در ژانر کمدی-تاریخی ساخته شده، آمده است: «هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم سرنوشتم به سرنوشت یه گوزن گره بخوره ...»

مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند.

اکران فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» که پخش آن برعهده موسسه بهمن‌سبز است، در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.