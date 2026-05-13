نشست تاج با مدیران فدراسیون فوتبال اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هکتور سوتو سرمربی اسپانیایی تیم ملی اندونزی گفت: نقشه راه فدراسیون فوتبال ایران در حوزه فوتسال کمنظیر است، برنامه منظمی که برای کشف استعدادها و برگزاری لیگها دارید و امروز ما با گوشههایی از آن آشنا شدیم، دقیقاً نشان میدهد چرا فوتسال ایران با فاصله بهترین تیم آسیاست.
سوتو افزود: به باور من اگر اندونزی یا هر تیم دیگری در آسیا و جهان میخواهد در حوزه فنی و برنامهریزی فوتسال به یک قطب تبدیل شود باید ساختار فوتسال ایران را الگو قرار دهد.
در پایان این نشست، علی تارقلیزاده و احسان کامیانی به پرسشهای مطرح شده از سوی مهمانان حاضر در نشست پاسخ و جزییات بیشتر را تشریح کردند.
تیم ملی فوتسال اندونزی که سرمایهگذاری گستردهای را روی فوتسال آغاز کرده است در جام ملتهای ۲۰۲۶ موفق شد با شکست ژاپن به دیدار فینال مسابقات راه پیدا کند اما مقابل ایران شکست خورد و برای اولین بار به افتخار نایبقهرمانی قاره کهن دست یافت
به درخواست فدراسیون فوتبال اندونزی و برای هماندیشی و بهرهگیری از تجارب فدراسیون فوتبال ایران در زمینه فوتسال جلسه آنلاینی با حضور مهدی تاج، رئیس فدارسیون فوتبال و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، علی تارقلیزاده رئیس کمیته فنی و توسعه و احسان کامیانی رئیس سازمان لیگ فوتسال برگزار شد.
در این نشست ابتدا مهدی تاج با اعلام آمادگی ایران برای اشتراک تجارب به منظور توسعه هر چه بیشتر فوتسال در قاره کهن، ساختار کمیته و سازمان لیگ فوتسال، نحوه و شرایط برگزاری لیگهای پایه، استعدادیابی، برگزاری اردوها و ... را تشریح کرد.
در ادامه سرمربی تیمهای ملیاندونزی هکتور سواتو و سرمربی تیم ملی بانوان اندونزی لوئیز استرا و همچنین مدیر باشگاه پالمای اسپانیا خوزه تریادو ارائه و که در این نشست آنلاین حضور داشتند با تقدیر از رئیس فدارسیون فوتبال برای حضور در این نشست آنلاین ایدههای خود را به اشتراک گذاشتند.
