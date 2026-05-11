به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم یوسفی با اشاره به آغاز برداشت گل محمدی از گلستانهای اردبیل از پایان اردیبهشت، اظهار کرد: گل محمدی به عنوان یکی از محبوبترین و زیباترین گلهای ایران، با عطر روحنواز خود نمادی از زیبایی و طراوت در فرهنگ ایرانی محسوب میشود.
وی افزود: ایران با بیش از ۷۰ درصد تولید جهانی، بزرگترین تولیدکننده گل محمدی در جهان است و استان اردبیل نیز به دلیل آبوهوای مساعد، جایگاه ویژهای در تولید و توسعه این گیاه دارویی دارد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اینکه امسال برداشت گل محمدی از ۳۴۰ هکتار از گلستانهای استان آغاز میشود؛ گفت: پیشبینی میشود ۵۰۰ تن گل محمدی تر و همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم غنچه خشک از این مزارع برداشت شود.
یوسفی تصریح کرد: از سطح زیر کشت این محصول، ۴۷ هکتار نهال غیربارور و ۲۹۳ هکتار بارور است.
وی ادامه داد: همچنین با وجود ۱۸ واحد فرآوری سنتی و ۲ واحد مکانیزه در استان، حدود ۵ هزار لیتر گلاب مرغوب استحصال و به بازارهای مصرف ارسال میشود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل بیان کرد: در راستای سیاستهای حمایتی و توسعه کشت گل محمدی در اراضی شیبدار، آبی و دیم استان، طی دو سال گذشته بیش از ۷ میلیارد ریال به صورت یارانه و کمکهای فنی اعتباری به مجریان این طرح در شهرستانهای استان پرداخت شده است.
