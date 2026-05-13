علم الهدی: ادامه دادن راه شهدا، وظیفه جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری امیرسپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده شهید ستاد کل نیروهای مسلح، که در مسجد گوهرشاد و ایوان مقصوره حرم مطهر رضوی برگزار شد، به تبیین جایگاه شهید در آموزه‌های قرآنی و نقش معنوی شهدا در حیات جامعه اسلامی پرداخت.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: در آستان مقدس ثامن‌الحجج (ع)، محفل یادبود امیر غیرتمند، دلاور و فداکار راه اسلام و قرآن برگزار شده است؛ انسانی برجسته که در تمامی عرصه‌های زندگی خود آموزگاری نیرومند برای جهاد و شهادت بود.

وی افزود: امیر موسوی(ره) در تمام دوران زندگی خود عملاً درس فداکاری در راه دین و قرآن را آموزش داد و سزاوار است در چنین مجلسی، علاوه بر گرامی‌داشت یاد او، آموزه‌هایی را که این فرمانده شهید در طول زندگی خود ارائه کرد، بر اساس آیات قرآن کریم تبیین کنیم.

علم الهدی با اشاره به آیات قرآن درباره جایگاه شهدا بیان کرد: در قرآن کریم دو آیه مهم درباره حیات شهدا وجود دارد. در آیه‌ای خداوند متعال می‌فرماید: وَلا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَکِنْ لَا تَشْعُرُونَ.

امام جمعه مشهد ادامه داد: خداوند در این آیه مؤمنان را از این‌که شهیدان را مرده بنامند نهی می‌کند و تأکید دارد که آنان زنده‌اند، اما انسان‌ها این حیات را درک نمی‌کنند. مقصود از درک نکردن نیز ناآگاهی اعتقادی نیست، بلکه این زندگی با احساس ظاهری قابل درک نیست.

وی با اشاره به آیه دیگری از سوره آل‌عمران تصریح کرد: در آیه ۱۶۹ این سوره نیز خداوند می‌فرماید: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ.

علم الهدی افزود: در این آیه حتی از تصور مرده بودن شهید در حوزه اندیشه نیز نهی شده است؛ به این معنا که در تفکر و باور انسان مؤمن نیز باید حیات شهدا به عنوان حقیقتی زنده حضور داشته باشد.

امام جمعه مشهد با طرح این پرسش که مقصود از حیات شهدا چیست، گفت: اگر منظور تنها زندگی در عالم برزخ و بهره‌مندی از نعمت‌های بهشتی باشد، این موضوع اختصاصی به شهیدان ندارد؛ زیرا همه بندگان صالح خدا در عالم برزخ از نعمت‌های الهی بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: بنابراین حیات مورد اشاره قرآن درباره شهدا معنایی فراتر دارد و خداوند در ادامه آیات سوره آل‌عمران، حقیقت این حیات را تبیین می‌کند.

علم‌الهدی با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران گفت: در این آیه بیان می‌شود که شهدا در نزد پروردگار خود روزی می‌خورند و از فضل الهی شادمان هستند. آنان از آنچه خداوند از فضل خود به آنان عطا کرده سرور و شادی دارند.

امام جمعه مشهد افزود: با این حال، حیات شهدا تنها به این نعمت‌های معنوی محدود نمی‌شود، بلکه آنان نسبت به کسانی که در مسیرشان حرکت می‌کنند نیز توجه و ارتباط دارند.

وی با اشاره به ادامه آیه اظهار کرد: قرآن کریم می‌فرماید: فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ.

علم الهدی گفت: شهدا علاوه بر بهره‌مندی از نعمت‌های الهی، نسبت به کسانی که پس از آنان در مسیر جهاد قرار دارند نیز بشارت می‌دهند و به آنان اطمینان می‌بخشند که ترس و اندوهی برای آنان نخواهد بود.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: شجاعت و روحیه مقاومتی که امروز در میان رزمندگان اسلام دیده می‌شود، نتیجه همین تأثیر معنوی شهداست. رزمندگان در برابر دشمن با شجاعت می‌ایستند و نه از تهدیدها می‌ترسند و نه دچار اندوه و تردید می‌شوند.

وی ادامه داد: این روحیه همان پیام قرآنی است که شهدا به مجاهدان منتقل می‌کنند؛ پیامی که می‌گوید نترسید و غمگین نباشید.

علم الهدی به مفهوم «خط شهادت» اشاره کرد و گفت: شهادت صرفاً یک حادثه یا کشته شدن در یک عملیات نظامی نیست. شهادت نتیجه مسیری است که انسان در آن تمام زندگی خود را در راه خدا قرار می‌دهد.

امام جمعه مشهد افزود: عملیات شهادت در حقیقت آخرین مرحله این مسیر است؛ مسیری که در آن رفتار، اندیشه و تمام فعالیت‌های انسان در خدمت اسلام و دفاع از دین قرار دارد.

وی با اشاره به شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: در میان خیل عظیم شهدای ارتش، دو چهره برجسته به عنوان نماد و پرچم شهادت شناخته می‌شوند؛ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و شهید امیر موسوی.

علم الهدی تأکید کرد: این دو شهید بزرگوار در میان شهدای ارتش به عنوان الگوهای درخشان شناخته می‌شوند و راه آنان برای همه رزمندگان و فرماندهان الهام‌بخش است.

امام جمعه مشهد گفت: گاهی برخی افراد درخواست می‌کنند که برای آنان دعا شود تا به شهادت برسند، در حالی که شهادت تنها یک آرزو نیست، بلکه نتیجه انتخاب و اراده انسان است.

وی افزود: اگر اسلام، انقلاب و نظام اسلامی در اولویت نخست زندگی انسان قرار گیرد و سایر امور در مرتبه‌های بعدی قرار بگیرد، آن فرد در مسیر شهادت قرار گرفته است؛ چه به شهادت ظاهری برسد و چه با مرگ طبیعی از دنیا برود.

علم‌الهدی تأکید کرد: شهدا با حیات معنوی خود همچنان در جامعه اثرگذارند و با الهام‌بخشی به دل‌ها مسیر جهاد، ایثار و مقاومت را زنده نگه می‌دارند.