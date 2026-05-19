نمایشگاه مجازی کتاب جایی برای خلاقیت ناشر نگذاشته است

محمدعلی آقامیرزایی، مدیر تولید انتشارات خط مقدم، در گفتوگو با خبرنگار مهر از حضور این نشر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد و اظهار کرد: انتشارات خط مقدم در هفت سال گذشته حدود ۱۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده و در این مدت توانسته جایگاه خود را میان مخاطبان، استادان و منتقدان حوزه کتاب و زیستبوم نشر تثبیت کند. برخی آثار این نشر در شمار کتابهای پرفروش کشور قرار گرفتهاند و در سالهای اخیر نیز موفق به کسب جوایز مهم حوزه کتاب شدهاند.
وی با اشاره به شرایط سال گذشته برای حوزه نشر افزود: سال گذشته برای خانواده نشر سال دشواری بود؛ از یک سو کشور در سوگ فرزندان خود و رهبر شهید قرار داشت و از سوی دیگر، جنگها و بحرانهای مختلف باعث شده بود رونق از بسیاری از کسبوکارها گرفته شود. با این حال تلاش کردیم فعالیت خود را ادامه دهیم و در مسیر روایت نزدیک مقاومت بمانیم.
آقامیرزایی درباره آثار شاخص این نشر گفت: سال گذشته نخستین نسخههای کتاب «قاسم» به روایت مرتضی سرهنگی در روزهای پایانی نمایشگاه کتاب منتشر شد. استقبال مخاطبان از این اثر در مراسم رونمایی و جشن امضا بهگونهای بود که چاپ نخست کتاب در همان نمایشگاه به پایان رسید و خاطرهای ماندگار برای نشر خط مقدم رقم خورد.
کتاب تازه نفس «قاسم» پر افتخارترین کتاب نشر خط مقدم
وی ادامه داد: کتاب «قاسم» در ادامه موفق شد عنوان برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایزه جلال آلاحمد و کتاب سال دفاع مقدس را به دست آورد و در میان مخاطبان نیز با استقبال همراه شود. چاپ دهم این اثر همزمان با نمایشگاه امسال عرضه خواهد شد.
مدیر تولید انتشارات خط مقدم با اشاره به دیگر آثار پرفروش این نشر بیان کرد: رمانهای «او» و «پسر خدا» از جمله آثار پرفروش سال ۱۴۰۴ بودند. همچنین آثاری در حوزه مستندنگاری همچون «جانور قندهار» و «وقایعنگاری ایام جنگ» نیز در فهرست تازههای این نشر قرار دارند.
وی درباره آثار مرتبط با تحولات اخیر و فرماندهان نظامی گفت: کتاب «به آسمان نگاه کن» که خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی از شهدای شاخص انقلاب را در بر دارد، حدود سه سال پیش در انتشارات خط مقدم منتشر شده و این روزها مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. همچنین کتاب «گامهای بیصدا» شامل خاطرات سردار سپهبد شهید محمد باقری به قلم مصطفی رحیمی، در مرحله انتشار قرار دارد.
آقامیرزایی در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای این نشر برای حضور در نمایشگاه مجازی اظهار کرد: عملاً امکان ویژهای برای خلاقیت ناشران در بستر نمایشگاه مجازی وجود ندارد. زیرساخت این نمایشگاه در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و امکان طراحی غرفه، ارائه ویژه آثار یا ایجاد برنامههای خلاقانه برای ناشران پیشبینی نشده است. در نتیجه، روند معرفی و تبلیغ آثار همان مسیری را طی میکند که در طول سال نیز وجود دارد و نمایشگاه مجازی کمک ویژهای به آن اضافه نمیکند.
وی همچنین درباره استفاده از نمادهای ملی و المانهای مرتبط با پرچم ایران در فضای نمایشگاه گفت: در نمایشگاه مجازی امکان خاصی برای استفاده ناشران از این المانها فراهم نشده است. به اعتقاد ما، این موضوع باید از سوی برگزارکنندگان نمایشگاه و در بستر اصلی سایت نمایشگاه مورد توجه قرار گیرد.
