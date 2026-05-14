شهناز یاری: از تیم ملی پیشنهاد دارم اما عاشق استقلالم

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز یاری سرمربی تیم فوتسال زنان استقلال درباره جشن قهرمانی آبی‌ها اظهار داشت: ابتدا می‌خواهم از سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و باشگاه بزرگ استقلال تشکر کنم. فقط یک مقدار این جشن دیر برگزار شد و کمی اعصاب ما خورد شد؛ چون واقعاً هر چیزی به موقع خودش به آدم می‌چسبد. این موضوع بیشتر به خاطر فاصله‌ای بود که از بازی‌ها ایجاد شد و شرایط عجیبی که در پایان فصل پیش آمد.

وی افزود: ما خیلی سریع وارد مسابقات فوتسال شدیم و باشگاه استقلال تصمیم گرفت تیمداری ما را به عهده بگیرد. حدود ۲۰ تا ۲۵ روز زمان داشتیم و در این بازه تنها توانستیم چهار بازیکن ملی را جذب کنیم که در پست‌های مختلف نیاز داشتم. پس از آن بازیکن‌گیری ادامه یافت و چند بازیکن با تجربه لیگ را هم به تیم اضافه کردیم و تیم را بستیم. با این که تیم ما از نظر مالی و بازیکنی در سطح بالایی نبود اما سعی کردیم با تمرینات منسجم حداکثر امتیازات را در مسابقات خارج از خانه کسب کنیم. برگ برنده ما این بود که در تمام بازی‌های خارج از خانه جز یک مسابقه که باختیم باقی مسابقات را بردیم و این باعث شد در ادامه بدون هیچ باختی پیش برویم و سه هفته جلوتر قهرمانی‌مان مسجل شود.

سرمربی تیم استقلال ادامه داد: بازیکنان ملی‌پوش ما از جمله فرزانه توسلی، مارال ترکمان، نسترن مقیمی و مهتاب بنایی پس از بازگشت از تیم ملی آسیب‌های روانی و فیزیکی داشتند و هفته‌ها طول کشید تا دوباره آن‌ها را احیا کنیم و به تیم بازگردانیم. با کمک کادر پزشکی و بدنسازی تلاش کردیم آن‌ها را در فرم ایده‌آل نگه داریم تا آسیب نبینند و بتوانند به تیم کمک کنند.

یاری درباره پیشنهاد هدایت تیم ملی فوتسال و جدایی او از استقلال گفت: من در ابتدای فصل چنین بندی را برای باشگاه استقلال پیش‌بینی نکرده بودم که ممکن است از تیم ملی پیشنهاد همکاری دریافت کنم. ترجیح من این بود که با این تیم بمانم چون از بچگی عاشق استقلال بوده‌ام و همیشه تصور می‌کردم روزی اولین مربی تیم زنان استقلال خواهم بود. تصمیم نهایی من برای فصل آینده به باشگاه استقلال بستگی دارد. حالا تازه روز قهرمانی ماست و ان‌شاءالله ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.