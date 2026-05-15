  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۷

مسکو: روسیه با اوکراین در جنگ نیست، بلکه با کل ناتو در جنگ است

مسکو: روسیه با اوکراین در جنگ نیست، بلکه با کل ناتو در جنگ است

نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا تصریح کرد: روسیه با اوکراین در جنگ نیست، بلکه با کل بلوک ناتو در جنگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در مصاحبه با ریانووستی گفت: آغاز تولید مشترک پهپاد توسط آلمان و اوکراین از 11 ماه می سال جاری، صرفا کمک نیست، بلکه مشارکت مستقیم برلین در رویارویی نظامی است.

نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در این خصوص اضافه کرد: روسیه با اوکراین در جنگ نیست، بلکه با کل بلوک ناتو در جنگ است. اوکراین برای آنها چیزی بیش از یک شرکت نظامی خصوصی نیست.

این در حالیست که کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی پیشتر در سخنانی اعلام کرد: آلمان برای بقا به روسیه نیاز دارد. آلمان و فردریش مرتس، صدراعظم آلمان برای بقا به روسیه نیاز دارند و باید از اتخاذ تصمیمات اشتباه دست بردارند. بدون گاز روسیه در طول بحران انرژی، آلمان نه تنها با رکود بلندمدت، بلکه با فروپاشی اقتصادی سریع و برگشت‌ناپذیر مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6830328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه