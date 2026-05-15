به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در مصاحبه با ریانووستی گفت: آغاز تولید مشترک پهپاد توسط آلمان و اوکراین از 11 ماه می سال جاری، صرفا کمک نیست، بلکه مشارکت مستقیم برلین در رویارویی نظامی است.

نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در این خصوص اضافه کرد: روسیه با اوکراین در جنگ نیست، بلکه با کل بلوک ناتو در جنگ است. اوکراین برای آنها چیزی بیش از یک شرکت نظامی خصوصی نیست.

این در حالیست که کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی پیشتر در سخنانی اعلام کرد: آلمان برای بقا به روسیه نیاز دارد. آلمان و فردریش مرتس، صدراعظم آلمان برای بقا به روسیه نیاز دارند و باید از اتخاذ تصمیمات اشتباه دست بردارند. بدون گاز روسیه در طول بحران انرژی، آلمان نه تنها با رکود بلندمدت، بلکه با فروپاشی اقتصادی سریع و برگشت‌ناپذیر مواجه خواهد شد.