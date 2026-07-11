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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

تداوم گرما در بوشهر؛ خلیج فارس متلاطم است

تداوم گرما در بوشهر؛ خلیج فارس متلاطم است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم وزش باد، مواج بودن سواحل و افزایش دمای هوا تا آستانه ۵۰ درجه سانتی‌گراد در برخی نقاط استان تا روزهای آینده خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتا شدید تا روز سه شنبه، سواحل استان در برخی ساعات متلاطم پیش‌بینی می‌شود، در این مدت غبار محلی، وزش باد و گرد و خاک پدیده غالب مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای هوا نیز طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد، در مناطق مستعد همراه با گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً غربی تا شمال غربی، با سرعت ۱۲ تا ۴۰ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات در سواحل جنوبی ۱۸ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی متر و در مناطق جنوبی۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6884605

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