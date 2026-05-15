دیدار علی تاجرنیا و چند استقلالی با سفیر اسپانیا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار رسمی که اندکی پس از بازگشت سفیرپادشاهی اسپانیا به ایران به عنوان نخستین سفیر اروپایی حاضر در تهران برگزار شد علی تاجرنیا ضمن خوش آمدگویی به سفیر اسپانیا به نمایندگی از جامعه ورزش کشور و خانواده بزرگ فوتبال از بازگشت سریع ایشان به تهران و بازگشایی سفارت بلافاصله پس از اعلام آتش بس تشکر و قدردانی کرد و برگزاری این دیدار در مقطع فعلی و در شرایطی که گروه های مختلف دولتی و غیر دولتی خواهان دیدار و ملاقات با سفیر اسپانیا هستند را توجه ویژه آقای سفیر و دولت اسپانیا به نقش مهم دیپلماسی ورزشی و مایه افتخار باشگاه استقلال دانست.

در این ملاقات علی تاجرنیا از مواضع ضد جنگ و صلح طلبانه دولت اسپانیا قدردانی کرد و با اعلام اینکه وظیفه خود دانستیم به نمایندگی از جامعه ورزش کشور به دیدار شما بیائیم خاطرنشان کرد: ما به دلیل میزبانی از دو بازیکن مستعد اسپانیایی به طور مستقیم با روحیات صلح جویانه واخلاق مدارانه مردم اسپانیا از نزدیک آشنایی داریم.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: ملت ها و جوامع مستقل در سراسر جهان همواره گفت و گو را بر تنش و درگیری ترجیح می دهند بنا بر این موضع مردم ایران به عنوان ملتی که همواره در طول تاریخ پرافتخار خود به دنبال صلح و آشتی بوده است پافشاری بر زندگی مسالمت آمیز از طریق دیپلماسی و گفت و گو با همه دنیاست.

رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال با تاکید بر نقش فعال این باشگاه در پویایی دیپلماسی ورزشی به عنوان قدیمی ترین باشگاه ورزشی ایران تصریح کرد باشگاه استقلال در حالی وارد هشتاد و یکمین سال تاسیس خود شده است که در رشته های مختلف در تیم های زنان و مردان فعالیت می کند و آمادگی دارد نقش موثری در تبادلات ورزشی با سایر کشورها داشته باشد.



علی تاجرنیا گفت: از زمان حضورم در باشگاه استقلال توجه ویژه ای به ارتباطات خارجی باشگاه داشته ام چون باور دارم توسعه دیپلماسی عمومی و تعاملات ورزشی می تواند به نزدیکی ملت ها و تقویت درک متقابل میان کشورها کمک کند و در این شرایط بازیگران دولتی نیز قدرت بیشتری برای حل و فصل مناقشات بین المللی پیدا می کنند گاهی اوقات بین دولت ها تنش هایی به وجود می آید اما در این میانه مهم است که ملت ها ارتباط نزدیک خود را حفظ کنند و به روند دیپلماسی کمک نمایند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال از ورزش به ویژه فوتبال و بسکتبال به عنوان رسانه های فعال برای انتقال پیام صلح نام برده و تاکید کرد: هیچ جنگی همیشگی نیست و درگیری ها دیر یا زود پایان می یابد اما مهم این است که هر رویدادی از جمله جام جهانی فیفا که به زودی برگزار می شود شرایط نزدیکی بیشتر ملت ها را به یکدیگر فراهم نماید از این رو موضع ما حمایت از حضور مقتدرانه تیم ملی ایران در جام جهانی است.

وی ضمن تشکر از پذیرایی صمیمانه آقای سفیرتصریح کرد: درک می کنم که شرایط برای بازگشت بازیکنان خارجی به ویژه اسپانیایی های تیم فوتبال ما هنوز مهیا نشده است اما امیدوارم با ثبات و پایداری شرایط کشور هر چه زودتر شاهد حضور همه بازیکنان خارجی در تمرینات تیم و برقراری شور و نشاط درفضایاجتماعی کشورمان باشیم.

علی تاجرنیا در پایان از «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپر» سفیر پادشاهی اسپانیا در ایران دعوت کرد که در اولین بازی تیم فوتبال استقلال در لیگ برتر خلیج فارس برای تماشای بازی در استادیوم به عنوان مهمانویژه باشگاه استقلال ایران در استادیوم حضور پیدا کنند که این دعوت مورد استقبال آقای سفیر قرار گرفت.

در این دیدار رسمی آنتونیو سانچز بندیتو گاسپر سفیرپادشاهی اسپانیا در ایران ضمن خیر مقدم به مدیران وبازیکنان باشگاه استقلال ایران که به دیدار او آمده بودند گفت برای من باعث افتخار است که میزبان شما نمایندگان باشگاه بزرگ استقلال هستم.

سفیر اسپانیا در تهران گفت: تعطیلی سفارت در ایران برای من و همکارانم تصمیم بسیار سختی بود اما درتاریخ دهم مارس به خاطر شرایطی که پیش آمد مجبورشدیم سفارت را به طور موقت تعطیل کنیم. در عین حال خیلی تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد بمانیم و به کارادامه دهیم اما در مقطعی حضور ما در تهران دستاوردی نداشت و کاری از پیش نمی رفت بنا بر این آن تصمیم دشوار را گرفتیم و ایران را ترک کردیم.

وی درادامه گفت: بلافاصله پس از اعلام آتش بس ما اولین کشور بودیم که تصمیم گرفتیم به تهران برگردیم و فعالیت های سفارت را از سر بگیریم با این کار تعهد خودمان به صلح را به اثبات رساندیم و همواره برای پیشبرد یک راهحل دیپلماتیک برای عبور از این شرایط نگران کننده تلاشمی کنیم.

او در ادامه افزود: نخست وزیر پدرو سانچز این تصمیم جسورانه را گرفت که در مقابل یک دولت بزرگ ایستادگی کند و در این مسیر تمام تلاش خود را برای استقرار صلح و ثبات به کار بست و اینجا باید بگویم تمام ملت اسپانیا پشت دولت خود ایستاده است و همه مردم ما ضد جنگ و جنگ افروزی هستند مردم اسپانیا خشونت را از هر کجا که بیاید محکوم می کنند.

سفیر پادشاهی اسپانیا خطاب به علی تاجرنیا گفت: آقای رئیس از شما به عنوان عالی ترین مقام یک باشگاه بزرگ و مهم ورزشی ایران می خواهم که برای استقرار صلح تلاش کنید.

این دیپلمات ارشد با بیان اینکه ورزش و فرهنگ ملت ها را به یکدیگر نزدیک تر می کند گفت: از زمانی که من ماموریت خودم را در ایران شروع کردم متوجه شدم نزدیکی زیادی میان دو کشور ایران و اسپانیا وجود دارد و معتقدم بر این اساس زمینه همکاری های مهمی به ویژه در تعاملات ورزشی بین دو کشور وجود دارد.

سفیر اسپانیا در تهران افزود: من به عنوان سفیر احساس غرور می کنم که در دوران مسئولیت من اسپانیایی های زیادی به ایران آمدند و در حوزه های مختلف فعالیت های زیادی داشتند.

آنتونیو سانچز بندیتو گاسپر سفیر پادشاهی اسپانیا درایران اظهار امیدواری کرد که روند صلح در ایران به ثبات برسد تا بتوان همه برنامه ها و فعالیت ها را به درستی به پیش برد، وی همچنین در پایان یرای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک آرزوی موفقیت کرد و گفت امیدوارم تیم های ملی فوتبال ایران و اسپانیا در فینال جام جهانی با یکدیگر روبرو شوند.

وحید آبیده مشاور روابط خارجی و دیپلماسی عمومی باشگاه استقلال ایران نیز در این دیدار رسمی ضمن خوشامدگویی به سفیر پادشاهی اسپانیا از همبستگی ملت اسپانیا با مردم ایران و مخالفت با جنگ قدردانی کرده و تلاش های دولت پدرو سانچز برای یافتن راه حل های دیپلماتیک برای پایان مناقشات را موضع اصولی و قابل تقدیر دانست.

وی خطاب به آنتونیو سانچز بندیتو گاسپر سفیر اسپانیا در ایران گفت که حمایت ها و اعلام همبستگی دولت و ملت اسپانیا در حافظه تاریخی مردم ایران به نیکی ماندگار خواهد شد و اطمینان دارم دوستی ها بین دو ملت در آینده بسیارعمیق تر خواهد بود.

مشاور دیپلماسی عمومی باشگاه استقلال با تاکید بر نقش مهم دیپلماسی ورزشی در نزدیکی ملت ها و کاستن از تنش ها و منازعات بین المللی گفت: توسعه دیپلماسی ورزشی از اولویت های مهم رییس باشگاه بوده و در دستور کار تمام تیم ها ی باشگاه استقلال قرار گرفته است.

وحید آبیده در ادامه اظهار داشت: در طول یک سال و نیم سال گذشته و در دوران مدیریت جدید باشگاه تلاش های گسترده ای برای توسعه دیپلماسی ورزشی در باشگاه صورت گرفته است که امیدواریم با استقرار صلح و ثبات امکان اجرای این برنامه ها وجود داشته باشد در این زمینه همکاری نزدیک و ارتباط با شرکا و دوستان ارزشمند اسپانیایی مان با جدیت در جریان است.

مشاور روابط خارجی باشگاه استقلال گفت: امسال برای نخستین بار آکادمی فوتبال استقلال ایران به عنوان تنها تیم ایرانی در تورنمنت ۱۹۰۰ کاپ بارسلونا دعوت شده بود که علیرغم پیگیری مسئولان تورنمنت تا آخرین روزها متاسفانه به دلیل شروع درگیری ها امکان حضور تیم استقلال در یکی از معتبرترین تورنمنت های فوتبال پایه اروپا فراهم نشد که امیدواریم امکان حضور تیم های مختلف باشگاه استقلال در رقابت های مختلف بین المللی در آینده نزدیک با استقرار صلح پایدار در ایران فراهم شود.

ارسلان کاظمی بازیکن و کاپیتان تیم بسکتبال استقلال و کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در سخنان کوتاهی به نمایندگی از بازیکنان تیم بسکتبال استقلال و هواداران این رشته در ایران از همبستگی مردم اسپانیا با مردم ایران تشکر و قدردانی کرد.

وی خطاب به سفیر پادشاهی اسپانیا در ایران گفت که در سفرهای متعددی که به شهرهای مختلف اسپانیا داشتم و همچنین مسابقاتی که بارها در مقابل تیم ملی اسپانیا به میدان رفته ام دوستان زیادی در کشور شما پیدا کردم که به دوستی با آنان افتخار می کنم.

کاپیتان تیم بسکتبال استقلال گفت: آقای سفیر؛ بیایید تلاش کنیم عشق، دوستی و صلح را در جهان گسترش دهیم.



عارف غلامی بازیکن تیم فوتبال استقلال ایران نیز که در این دیدار به نمایندگی از تیم فوتبال حضور داشت با تشکر از میزبانی عالیجناب آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار سفیر پادشاهی اسپانیا در ایران گفت جسارت شما و دولت متبوعتان در تصمیم بازگشت سریع به ایران پس از اعلام آتش بس و مسئولیت های دشوار شما در شرایط فعلی برای ملت ایران بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی و ستایش است.

بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال در ادامه با تاکید بر اخلاق مداری و کیفیت فنی بازیکنان اسپانیایی حاضر در تیم فوتبال استقلال از سفیر پادشاهی اسپانیا در ایران درخواست کرد برای بازگشت آنتونیو آدان و منیر الحدادی مساعدت کند که سفیر اسپانیا با یادداشت این درخواست به عارف غلامی قول داد که پیگیری لازم را انجام دهد و برای بازگشت بازیکنان اسپانیایی استقلال به ایران تمام تلاش خود را به کار ببندد.



در این دیدار رسمی پیراهن تیم فوتبال استقلال به نام سفیر پادشاهی اسپانیا " سانچز بندیتو " و با شماره ۲۱ که به امضای بازیکنان تیم رسیده بود از سوی عارف غلامی بازیکن تیم فوتبال استقلال به آقای سفیر اهدا شد ، پیراهن شماره ۲۱ متعلق به وریا غفوری بازیکن محبوب و کاپیتان سابق استقلال است که پس از وریا هنوز کسی در تیم استقلال این شماره را استفاده نکرده است.

همچنین توپ بسکتبال که به امضای بازیکنان و سرمربی تیم بسکتبال استقلال رسیده بود از سوی ارسلان کاظمی کاپیتان تیم بسکتبال استقلال و تیم ملی ایران به سفیر اسپانیا اهدا شد.