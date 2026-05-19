مانع بزرگ بر سر راه استقلال برای حضور در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که با انجام ۲۲ بازی و کسب ۴۱ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد، امیدوار است بتواند در پایان فصل جواز حضور در رقابتهای آسیایی فصل آینده را کسب کند.
در همین حال و بر اساس اعلام علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال، تمامی مدارک و مستندات این باشگاه برای دریافت مجوز حرفهای در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.
با این وجود، دریافت این مجوز که یکی از الزامات اصلی حضور در رقابتهای باشگاهی آسیا به شمار میرود، منوط به تأیید نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) است؛ موضوعی که برای استقلال با چالشهای جدی همراه شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، مشکلات مالی و همچنین پروندهها و شکایتهای مطرحشده علیه این باشگاه در فیفا، از جمله موانعی است که میتواند روند صدور مجوز حرفهای را برای آبیپوشان پایتخت دشوار کند.
در این میان، وضعیت باشگاه سپاهان نیز از نظر مالی با چالشهایی همراه است، با این حال شرایط این باشگاه نسبت به استقلال مطلوبتر ارزیابی میشود اما کار برای آبی ها سخت تر از آنها است.
در صورتی که استقلال موفق به دریافت مجوز حرفهای نشود، حتی در صورت کسب سهمیه حضور در رقابتهای آسیایی، امکان شرکت در این مسابقات را نخواهد داشت؛ موضوعی که میتواند فصل آینده را برای این باشگاه با پیامدهای جدی همراه کند.
