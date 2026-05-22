۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

مسابقات جهانی کشتی به تعویق افتاد/ اتحادیه جهانی به دنبال میزبان

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد به خاطر درگیری‌های منطقه غرب آسیا مسابقات جهانی بزرگسالان در زمان دیگری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را که در ابتدا قرار بود ۲ تا ۱۰ آبان در بحرین برگزار شود، لغو می‌کند.

بر اساس اعلام اتحادیه این تعویق فرصت کافی برای انتخاب یک میزبان جدید را فراهم می‌کند. اتحادیه جهانی کشتی نوشته: کشتی همیشه چیزی بیش از یک رقابت بوده و یک پل بین ملت‌ها، فرهنگ‌ها و مردم است. در زمانی که جهان با عدم‌قطعیت و تفرقه روبروست، به ما یادآوری می‌شود که ورزش همچنان یک‌زبان جهانی صلح، احترام و اتحاد است.

با همین روحیه است که اتحادیه جهانی کشتی، کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی بحرین این بیانیه مشترک را با هم صادر می‌کنند.تاریخ جدید و میزبان در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      پوشش کشتی ایرانی زنان که توسط رسول خادم ابداع شد مورد موافقت جهانیه ولی زنان کشتی ایران برخلاف آلیش شانس حضور در جهان و المپیک را ندارند آقای دبیر چرا؟

