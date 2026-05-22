مسابقات جهانی کشتی به تعویق افتاد/ اتحادیه جهانی به دنبال میزبان

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را که در ابتدا قرار بود ۲ تا ۱۰ آبان در بحرین برگزار شود، لغو می‌کند.

بر اساس اعلام اتحادیه این تعویق فرصت کافی برای انتخاب یک میزبان جدید را فراهم می‌کند. اتحادیه جهانی کشتی نوشته: کشتی همیشه چیزی بیش از یک رقابت بوده و یک پل بین ملت‌ها، فرهنگ‌ها و مردم است. در زمانی که جهان با عدم‌قطعیت و تفرقه روبروست، به ما یادآوری می‌شود که ورزش همچنان یک‌زبان جهانی صلح، احترام و اتحاد است.

با همین روحیه است که اتحادیه جهانی کشتی، کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی بحرین این بیانیه مشترک را با هم صادر می‌کنند.تاریخ جدید و میزبان در روزهای آینده اعلام خواهد شد.