  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

امدادرسانی به ۱۷ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

امدادرسانی به ۱۷ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر سمنان از امداد رسانی به ۱۷ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده‌های استان خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث دو نفر جان باختند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۱۷ حادثه ترافیکی طی یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث رانندگی مصدومیت ۵۵ نفر را رقم زده است.

وی ادامه داد: پنج مورد واژگونی خودرو، دو مورد واژگونی موتورسیکلت، هفت مورد برخورد خودرو ها با یکدیگر، دو مورد انحراف سواری و یک مورد برخورد ون با تابلو حوادث رانندگی یک هفته گذشته استان سمنان بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه بیشترین مجروحیت با تعداد ۲۳ نفر مربوط به تصادفات سواری ها با خودروهای سنگین رخ داده است، افزود: متاسفانه دو نفر فقط در پی این گونه حوادث جان خود را از دست دادند.

درخشان توضیح داد: برخورد پژو آردی و تریلی کیلومتر ۴۴ محور دامغان به سمنان و انحراف تریلی و برخورد آن با دیوار منزل مسکونی ابتدای کمربندی شهمیرزاد و حریق خودرو دو کشته این حوادث بودند.

وی افزود: تصادف زنجیره‌ای سه خودرو تریلی و دو پراید کیلومتر ۱۲ محور میامی به سبزوار با ۹ مصدوم و برخورد ون با تابلو کیلومتر ۲۷ محور ایوانکی به گرمسار با هشت مصدوم بالاترین تعداد مجروحان را داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان مجروحان تصادفات از نوع واژگونی را ۱۵ نفر اعلام کرد و ادامه داد: در این حوادث بیشترین مصدوم با شش نفر مربوط به واژگونی زانتیا کیلومتر ۴۲ محور میامی به گرمه بوده است.

درخشان اظهار داشت: بیشترین تصادفات در محورهای دامغان به شاهرود، گرمسار به ایوانکی و آرادان، میامی رخ داده است.

وی به مهمترین حادثه رانندگی روز شنبه سقوط از پل سمند کیلومتر پنج محور آرادان به گرمسار اشاره کرد و افزود: این حادثه دو مصدوم بر جای گذاشته است.

کد مطلب 6831774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها