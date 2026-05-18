به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی خود را برای حضور در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند که برنامه‌های آماده‌سازی این تیم وارد مرحله نهایی شده است.

بر این اساس، شاگردان امیر قلعه‌نویی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه برای برگزاری اردوی پیش از جام جهانی راهی کشور ترکیه خواهند شد؛ اردویی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل آماده‌سازی تیم ملی پیش از حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان در نظر گرفته شده است.

در جریان این اردو، چند دیدار تدارکاتی نیز برای ملی‌پوشان ایران برنامه‌ریزی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به دیدار مقابل تیم ملی فوتبال گامبیا اشاره کرد؛ مسابقه‌ای که قرار است در قالب بازی‌های دوستانه پیش از جام جهانی برگزار شود و نقش مهمی در ارزیابی وضعیت فنی بازیکنان ایفا کند.

کادر فنی تیم ملی امیدوار است با برگزاری این اردو و انجام دیدارهای تدارکاتی، شرایط بدنی و هماهنگی تاکتیکی بازیکنان به سطح مطلوبی برسد تا تیم ملی با آمادگی کامل وارد مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

محمدرضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نفرات دعوت‌شده به دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در اردوی ترکیه پیش از اعزام به جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: با احترام به همه دیدگاه‌ها و صلاحدید کادر فنی، باید به انتخاب سرمربی و بازیکنان دعوت‌شده احترام گذاشت، اما در عین حال می‌توانستیم شاهد حضور بازیکنان جوان بیشتری در این فهرست باشیم؛ بازیکنانی که می‌توانستند انگیزه بالاتری داشته باشند و در جام جهانی به تیم کمک کنند.

وی ادامه داد: با این حال نگرانی من بیشتر مربوط به میانگین سنی تیم است؛ اینکه برخی بازیکنان تا چه میزان توانایی حفظ ریتم بازی و دوندگی در دقایق طولانی مسابقه را دارند، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس فوتبال با اشاره به برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی افزود: با برگزاری اردوی ترکیه موافق هستم و این اردو می‌تواند برای تیم ملی و بازیکنان بسیار مفید باشد. همچنین برگزاری دیدار تدارکاتی مقابل تیمی مانند تیم ملی فوتبال گامبیا انتخاب مناسبی است؛ چرا که بازی با تیم‌های ضعیف‌تر در فاصله نزدیک به جام جهانی می‌تواند به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه بازیکنان کمک کند.

مهدوی تصریح کرد: اضافه شدن بازیکنان لژیونر به تمرینات نیز می‌تواند شرایط تیم ملی را بهبود ببخشد و هماهنگی بهتری در ترکیب ایجاد کند.

وی در پاسخ به این پرسش که شانس ایران برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: اگر اتفاقات اخیر مانند جنگ و مسائل حاشیه‌ای رخ نمی‌داد، معتقد بودم تیم ملی با همین ترکیب توان صعود از گروه خود را دارد، اما در شرایط فعلی نمی‌توان با قطعیت درباره آمادگی ذهنی و روحی بازیکنان صحبت کرد.

این کارشناس فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که اشاره کردم نگرانی من درباره سن و توان بدنی برخی بازیکنان است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است برخی از آن‌ها تا حدود دقیقه ۶۰ توان بازی در سطح بالا را داشته باشند و در ادامه بازی افت کنند. طبیعتاً در چنین شرایطی کادر فنی به‌ویژه امیر قلعه‌نویی ناچار خواهد بود از بازیکنان جوان‌تر و با سبک‌های متفاوت در دقایق پایانی مسابقات استفاده کند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل