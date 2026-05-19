نماینده مجلس: ریشه افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی باید شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک کمیسیون آموزش مجلس با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی از الزامات تأمین پایدار امنیت غذایی کشور است و باید توازن میان نیازهای واقعی کشور و تولیدات کشاورزی برقرار شود.
وی بر ضرورت بررسی علل افزایش قیمت برخی کالاها، اصلاح سیاستهای تولید و توجه جدی به الگوی کشت در راستای تقویت امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
نایبرئیس دوم مجلس شورای اسلامی بر اهمیت بخش کشاورزی در تأمین نیازهای اساسی کشور تاکید و تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی مسئول امنیت غذایی و تولید است، البته بازار هم سازوکار خاص خود را دارد و این یکی از اشکالاتی است که در مدیریت این حوزه با آن مواجه هستیم.
وی افزود: در کشاورزی موضوعاتی مانند الگوی کشت، بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین از نیازهای اساسی این بخش به شمار میرود و برای افزایش بهرهوری باید بهطور جدی به آنها توجه شود.
حاجیبابایی گفت: حداقل باید به بهرهوری ۲.۸ درصدی در تولید کشاورزی برسیم، در حالی که امروز فاصله قابلتوجهی با این هدف داریم و لازم است با استفاده از فناوریهای روز و مدیریت دقیقتر به این نقطه نزدیک شویم.
وی همچنین به مساله نیروی انسانی در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: توازن در توزیع نیروی انسانی اهمیت زیادی دارد، زیرا برخی استانها با مازاد نیرو و برخی دیگر با کمبود نیروی انسانی مواجهاند و این موضوع باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
نایبرئیس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت و وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: انصافاً کارهای بزرگی انجام شده و اقدامات اساسی و بهموقعی در کشور صورت گرفته است، اما هنوز برخی کمبودها وجود دارد و لازم است این مسائل با جدیت بیشتری دنبال شود.
