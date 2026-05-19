۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

چشمک اوسمار به پرسپولیس با استوری برای ملی پوشان

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با انتشار یک استوری برای نمایندگان این تیم در جمع شاگردان امیر قلعه نویی آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که پس از جنگ تحمیلی سوم مجبور به ترک کشور شد با گذشت ۸۰ روز از دوری اش همچنان علاقه خود به پیگیری اخبار سرخپوشان را نشان می دهد.

سرمربی برزیلی سرخپوشان پایتخت در استوری اینستاگرامی خود به ملی پوشان حاضر در اردوی ترکیه و همچنین حسین ابرقویی نژاد که در اردوی تهران در جمع شاگردان امیر قلعه نویی بود، آرزوی موفقیت کرد.

اوسمار با انتشار استوری از پرسپولیس به هر بهانه ای نشان از علاقه خود به بازگشت می دهد تا همچنان گزینه اول هواداران و باشگاه برای هدایت سرخ های پایتخت در فصل آینده باشد.

