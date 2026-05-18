فرمول مهم برای حل هندسه ۶ ضلعی آسیا؛ در انتظار تصمیم مهم سازمان لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران اکنون در تنگنای شدید زمانی قرار دارد؛ مهلت معرفی تیمهای آسیایی تا دهم خرداد است و فرصت برای تصمیمگیری قطعی در حال اتمام است. این در حالی است که توقف لیگ برتر به دلیل شرایط اضطراری و جنگ، ضرورت اتخاذ تصمیمات قاطع و بیسابقه را دوچندان کرده است.
کاری که شاید بهتر بود سازمان لیگ باید از ابتدا انجام میداد و اجازه دخالت به تیمها نمیداد، حالا به یک بحران بدل شده است. پرسپولیس زیر بار معرفی استقلال و تراکتور و سپاهان نمیرود و استقلالیها نیز حاضر به انجام بازیهای چندجانبه نیستند. با این وضعیت، امکان برگزاری دیدارهای تکمیلی حتی پس از جام جهانی هم وجود ندارد و فدراسیون ناگزیر است تصمیم قطعی خود را اعلام کند.
سازمان لیگ بهرغم توصیههای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، برای برگزاری فشرده لیگ و جلوگیری از حواشی، به نظر مدیران عامل باشگاهها گوش داد و اکنون با سختترین تصمیم ممکن روبهروست. افزایش سهمیه تیمهای ایرانی در لیگ نخبگان به سه و همچنین نیاز به معرفی نماینده کشور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ فشار روی سازمان لیگ را افزایش داده است.
جدول لیگ بیست و پنجم نشان میدهد شش تیم بالای جدول(استقلال، تراکتور، سپاهان، گل گهر، چادرملو و پرسپولیس) شانس حضور در آسیا را دارند و اکنون همه تمرکز باید روی کسب سهمیه باشد. با این حال، اصرار پرسپولیس بر مخالفت با حضور استقلال در آسیا، کار را برای فدراسیون پیچیده کرده و هرگونه تأخیر یا ابهام در تصمیمگیری میتواند عدالت بین تیمهای مدعی را خدشهدار کند.
به نظر میرسد اکنون بهترین زمان برای سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است که با شجاعت و قاطعیت، برنامهای مشخص و زمانبندی روشن برای معرفی تیمهای آسیایی اعلام کنند تا هم رقابتها شفاف بماند و هم حواشی غیرضروری کاهش یابد.
