به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند که جنگ میان آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و تعطیلی لیگ داخلی، شرایط آماده‌سازی شاگردان امیر قلعه‌نویی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

رسانه الجزیره قطر در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: با توقف رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس از تاریخ ۲۸ فوریه و آغاز درگیری‌های منطقه‌ای، بسیاری از بازیکنان تیم ملی ایران هفته‌هاست در مسابقه رسمی به میدان نرفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی کادر فنی تیم ملی را افزایش داده است.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، معتقد است کادر فنی و بدنسازی تیم کار دشواری برای رساندن بازیکنان به آمادگی مطلوب در اردوی ترکیه پیش رو خواهند داشت؛ چرا که اکثر بازیکنان حدود هفت هفته از شرایط مسابقه دور بوده‌اند.

از فهرست ۳۰ نفره‌ای که قلعه‌نویی روز شنبه اعلام کرد، ۲۲ بازیکن در لیگ ایران بازی می‌کنند و پس از دیدارهای دوستانه برابر کاستاریکا و نیجریه در شهر آنتالیای ترکیه، تنها در اردوی تیم ملی در تهران تمرین کرده‌اند. قلعه‌نویی پیش از سفر تیم ملی به ترکیه در گفتگو با مجله فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت: طبیعتاً از میزان آمادگی بازیکنان کاملاً راضی نیستم، اما با برگزاری اردویی حدود دو و نیم تا سه هفته‌ای می‌توانیم حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

طبق برنامه، تیم ملی ایران روز ۲۹ می در دیداری دوستانه به مصاف گامبیا خواهد رفت و پس از آن، قلعه‌نویی فهرست نهایی ۲۶ نفره ایران برای جام جهانی را تا مهلت تعیین‌شده فیفا در اول ژوئن اعلام می‌کند.

فدراسیون فوتبال ایران همچنین امیدوار است یک بازی دوستانه دیگر نیز در ترکیه برگزار کند و در ادامه، در اردوی آمریکا و در ایالت آریزونا، پشت درهای بسته مقابل پورتوریکو به میدان برود؛ البته در صورتی که ورود تیم به آمریکا بدون مشکل انجام شود.

تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، روز ۱۵ ژوئن مقابل نیوزیلند قرار می‌گیرد و سپس در ۲۱ ژوئن در لس‌آنجلس به مصاف بلژیک خواهد رفت. شاگردان قلعه‌نویی در آخرین دیدار مرحله گروهی نیز پنج روز بعد برابر مصر در شهر سیاتل بازی خواهند کرد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل