به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «sozcu» ترکیه، تیم ملی فوتبال ایران که قرار است در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشته باشد، اردوی آماده‌سازی خود را در شهر آنتالیای ترکیه آغاز کرد. مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس اول فدراسیون و سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، در حاشیه تمرینات این تیم به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و اعلام کرد که ایران یکی از سه تیم نخست صعودکننده به جام جهانی بوده و اعضای تیم روز پنجشنبه برای انجام امور مربوط به دریافت ویزا راهی آنکارا خواهند شد.

کاروان تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته از تهران وارد آنتالیا شد و نخستین جلسه تمرینی خود را عصر امروز در مرکز گردشگری کُندو برگزار کرد. در این تمرین، ۱۱ بازیکنی که به دلیل پایان تازه مسابقات باشگاهی در مرخصی بودند حضور نداشتند. تمرینات زیر نظر امیر قلعه‌نویی برگزار شد و میلاد محمدی نیز به دلیل مصدومیت جزئی، جدا از سایر بازیکنان تمرین کرد.

تمرین تیم ملی با حرکات گرم کردن آغاز شد و سپس بازیکنان تمرین حفظ توپ و توپ‌گیری را انجام دادند. دروازه‌بان‌ها نیز برنامه اختصاصی خود را دنبال کردند. ملی‌پوشان ایران قرار است در طول اردوی دو هفته‌ای خود، امور مربوط به دریافت ویزای آمریکا را نیز انجام دهند. همچنین تیم ملی روز ۲۹ مه در دیداری دوستانه به مصاف گامبیا خواهد رفت و تمریناتش را فردا ادامه می‌دهد.

جزو سه تیم اول صعودکننده بودیم

مهدی محمدنبی در گفتگو با خبرنگاران ترکیه ای اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور در جام جهانی را انجام داده‌ایم. ما یکی از سه تیم نخست بودیم که جواز حضور در جام جهانی را به دست آوردیم. همانند همیشه برای حضور قدرتمند در این مسابقات برنامه داریم و در این رویداد مهم شرکت خواهیم کرد.

کشور میزبان موظف به صدور ویزاست

نایب‌رئیس اول فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به قوانین برگزاری جام جهانی گفت: طبق مقررات مسابقات، کشور میزبان موظف است برای تمامی فدراسیون‌های عضو و تیم‌های حاضر در جام جهانی شرایط دریافت ویزا را فراهم کند. به همین دلیل، پس‌فردا یعنی روز پنجشنبه برای انجام امور مربوط به ویزای آمریکا و کانادا راهی آنکارا خواهیم شد. همچنین چند بازیکن لژیونر نیز برای انجام این مراحل به ما اضافه می‌شوند.

در جام‌های جهانی قبلی تجربه داشتیم

محمدنبی درباره مسائل امنیتی نیز توضیح داد: ما نسبت به مسائل امنیتی آگاهی و تجربه کافی داریم. در جام‌های جهانی گذشته در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، قطر و برزیل تجربه حضور داشته‌ایم و می‌دانیم واحدهای امنیتی جام جهانی چگونه شرایط رفت‌وآمد بین شهرها را مدیریت می‌کنند. اطلاعات لازم درباره برنامه‌های امنیتی در اختیار ما قرار گرفته و توصیه شده که در طول سه مسابقه مرحله گروهی از شهرهای محل برگزاری فاصله نگیریم.

مردم ترکیه از ما حمایت می‌کنند

او در پایان درباره فضای حضور تیم ملی در ترکیه گفت: حمایتی که مردم ترکیه از ما نشان می‌دهند، بیانگر علاقه و انگیزه آنها نسبت به ایران و تیم ملی است. روابط میان ایران و ترکیه و همچنین برخی کشورهای دیگر، مبتنی بر دیدگاه‌ها و اشتراکات مشترک است. امیدواریم فیفا نیز چنین نگاهی داشته باشد و اجازه ندهد مسائل سیاسی یا موارد مشابه در روند مسابقات دخالت کند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل