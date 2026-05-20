قرنطینه اجباری برای بازیکن سابق استقلال در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، ایالات متحده آمریکا اجازه خواهد داد تیم ملی فوتبال جمهوری دموکراتیک کنگو برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ سفر کند و در این رقابت‌ها شرکت داشته باشد؛ این تصمیم با اعطای یک استثناء از ممنوعیت ورود مرتبط با شیوع ویروس ابولا اتخاذ شده است.

رسانه «البیان» نوشت: یک مقام بلندپایه در وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد: ما انتظار داریم تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو بتواند در جام جهانی حضور پیدا کند.

آمریکا پیش‌تر محدودیت‌هایی برای ورود افرادی که طی ۲۱ روز گذشته در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا یا سودان جنوبی حضور داشته‌اند اعمال کرده بود؛ این اقدام در چارچوب مقابله با شیوع بیماری انجام شده است.

این مقام توضیح داد که تیم ملی کنگو تنها تیم از میان این کشورهاست که به جام جهانی راه یافته و از آنجا که اردوی آماده‌سازی خود را در اروپا برگزار کرده، احتمالاً اساساً مشمول این محدودیت نخواهد شد.

او افزود: در صورتی که بازیکنان در ۲۱ روز گذشته در خاک کنگو حضور داشته باشند، تحت آزمایش‌های دقیق، قرنطینه و مراقبت‌های بهداشتی قرار خواهند گرفت؛ مشابه روندی که برای شهروندان آمریکایی بازگشتی اعمال می‌شود، اما این موضوع به معنای محرومیت کامل از حضور در مسابقات نخواهد بود.

این مقام همچنین تأکید کرد: ما تلاش می‌کنیم آن‌ها را تحت پروتکل‌هایی مشابه شامل آزمایش و قرنطینه موقت، مانند شهروندان و مقیمان دائم بازگشتی قرار دهیم.

در پایان نیز اعلام شد این استثناء شامل هواداران کنگو برای سفر و حمایت از تیم ملی در جام جهانی نخواهد شد.

لازم به ذکر است که گائل کاکوتا هافبک سابق تیم فوتبال استقلال در عضویت تیم ملی کنگو است و خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند.