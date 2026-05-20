به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «palco۲۳.mundodeportivo» بر اساس گزارش تحلیلی «FIFA World Cup ۲۰۲۶ Socioeconomic Impact Analysis» که با همکاری نهادهایی از جمله Goaleconomy، سازمان تجارت جهانی (WTO)، OpenEconomics و فیفا تهیه شده است، جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی تاریخ از نظر اثرگذاری اقتصادی معرفی شده است.

در این گزارش آمده است که این رقابت‌ها با حضور ۴۸ تیم، برگزاری ۱۰۴ مسابقه و میزبانی در ۱۶ شهر مختلف، حدود ۶.۵۲ میلیون تماشاگر را به ورزشگاه‌ها خواهد کشاند که نزدیک به ۴۰ درصد آنها را گردشگران خارجی تشکیل می‌دهند. همچنین مجموع هزینه‌های مرتبط با برگزاری این رویداد حدود ۱۳.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس این تحلیل، بخش عمده هزینه‌ها شامل ۷.۵ میلیارد دلار هزینه گردشگری، ۳.۸ میلیارد دلار هزینه‌های مستقیم فیفا، حدود ۱.۸ میلیارد دلار هزینه‌های عملیاتی شهرهای میزبان و نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری زیرساختی خواهد بود.

در بخش هزینه‌های اختصاصی فیفا، ۸۱۰ میلیون دلار به خدمات تیم‌ها از جمله اقامت، حمل‌ونقل، پشتیبانی فنی و لجستیک اختصاص یافته است. همچنین ۱.۱۲ میلیارد دلار برای عملیات اجرایی و مدیریت رویداد و ۱.۰۲ میلیارد دلار برای جوایز و برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته شده است. سایر بخش‌ها نیز شامل ۴۲۰ میلیون دلار برای نگهداری ورزشگاه‌ها، ۳۰۰ میلیون دلار برای بازاریابی و ارتباطات و حدود ۹۰ میلیون دلار برای امور اداری و مالی است.

در این گزارش تأکید شده است که شهرهای میزبان خود را برای رکوردهای جدید در میزان اشغال هتل‌ها آماده می‌کنند و کسب‌وکارهای محلی نیز از افزایش چشمگیر ورود گردشگران منتفع خواهند شد. همچنین فیفا این رقابت‌ها را فرصتی برای معرفی جهانی شهرهای میزبان و افزایش جذابیت گردشگری آنها ارزیابی کرده است.

اما مهم‌ترین بخش این گزارش به اثرات کلان اقتصادی اختصاص دارد؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود جام جهانی ۲۰۲۶ در مجموع ۸۰.۱ میلیارد دلار تولید ناخالص جهانی (Gross Output) ایجاد کند که از این میزان، حدود ۳۰.۵ میلیارد دلار در ایالات متحده و نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار در سایر نقاط جهان خواهد بود.

همچنین برآورد شده است که این رویداد نزدیک به ۴۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی اضافه کند که بیش از ۱۷.۲ میلیارد دلار آن مربوط به کشور میزبان اصلی یعنی آمریکا خواهد بود. در کنار آن، حدود ۲۰.۸ میلیارد دلار درآمد ناشی از نیروی کار ایجاد شده و بیش از ۸۲۰ هزار شغل تمام‌وقت معادل (Full Time) در سطح جهان شکل خواهد گرفت.

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، حوزه اقامت و هتلداری با بیشترین سهم اشتغال در کشورهای میزبان، بیش از ۳۱ هزار شغل، و پس از آن حمل‌ونقل هوایی و فعالیت‌های فنی و خدماتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در سایر کشورها نیز تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، بخش دفاع و امنیت و همچنین کشاورزی از بیشترین سهم اشتغال غیرمستقیم برخوردار خواهند بود.

در این گزارش همچنین اشاره شده است که به دلیل ساختار بازار کار آمریکا و تمرکز بر نیروی کار متخصص، میزان اشتغال ایجاد شده در این کشور نسبت به حجم درآمد کمتر خواهد بود.

بر اساس این تحلیل، به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این رویداد، حدود ۳.۶۴ دلار بازده اجتماعی و اقتصادی برای جامعه ایجاد خواهد شد. همچنین ارزش منافع اجتماعی این رویداد طی یک بازه پنج‌ساله حدود ۸.۲۸ میلیارد دلار برآورد شده که پس از کسر هزینه‌های اولیه، ارزش خالص آن حدود ۶ میلیارد دلار خواهد بود.

در مجموع، این گزارش جام جهانی ۲۰۲۶ را نه‌تنها یک رویداد ورزشی، بلکه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی و گردشگری جهان توصیف کرده که تأثیرات آن فراتر از زمین فوتبال و در سطح اقتصاد جهانی قابل مشاهده خواهد بود.