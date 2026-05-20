همه آنچه که باید از ورزشگاه میزبان فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بدانید

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه «نیویورک - نیوجرسی» که در حال حاضر با نام «متلایف» شناخته میشود، خود را برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند. این ورزشگاه توسط فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) برای برگزاری ۸ مسابقه از جمله دیدار فینال در تاریخ ۱۹ ژوئیه انتخاب شده و قرار است بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را در ایالت نیوجرسی آمریکا و در فاصله کمتر از ۱۰ مایلی منهتن میزبانی کند.
طبق گزارش رسانه «The Athletic»، این ورزشگاه در طول جام جهانی با نام «نیویورک–نیوجرسی استادیوم» معرفی خواهد شد، زیرا طبق قوانین فیفا استفاده از نامهای تجاری در طول مسابقات ممنوع است. به همین دلیل تمامی لوگوهای شرکت «متلایف» از ورزشگاه حذف شده و هویت رسمی جام جهانی جایگزین آن میشود.
این ورزشگاه در سال ۲۰۱۰ با هزینهای حدود ۱.۶ میلیارد دلار افتتاح شد و محل برگزاری بازیهای دو تیم لیگ NFL یعنی نیویورک جاینتس و نیویورک جتس است؛ حالتی نسبتاً نادر در آمریکا که دو تیم یک ورزشگاه مشترک دارند و هزینه ساخت آن نیز توسط همین دو باشگاه تأمین شده است.
نمای بیرونی ورزشگاه بسته به تیم میزبان تغییر رنگ میدهد؛ به رنگ آبی در بازیهای جاینتس و سبز در بازیهای جتس، اما در جام جهانی ۲۰۲۶ نورپردازی آن با رنگ تیمهای ملی هر مسابقه انجام خواهد شد.
این ورزشگاه پیشتر میزبان رویدادهای مهمی بوده است؛ از جمله فینال کوپا آمریکا ۲۰۱۶ که در آن لیونل مسی پنالتی مهمی را مقابل شیلی از دست داد و سپس از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد (و بعداً از تصمیم خود برگشت). همچنین فینال جام جهانی باشگاهها ۲۰۲۵ بین چلسی و پاریسنژرمن، سوپربول ۴۸ و رسلمنیا ۳۵ نیز در این ورزشگاه برگزار شده است.
ظرفیت ورزشگاه حدود ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر است و پیشبینی میشود در طول جام جهانی بهطور کامل پر شود. حتی در برخی مسابقات گذشته بیش از ۸۳ هزار تماشاگر حضور داشتهاند.
این ورزشگاه معمولاً از زمین چمن مصنوعی استفاده میکند، اما فیفا برای جام جهانی الزام به استفاده از چمن طبیعی داده است. به همین دلیل چمن مخصوص از ایالت کارولینای شمالی به صورت قطعات آماده و در شرایط کنترلشده با کامیونهای یخچالدار منتقل و نصب خواهد شد.
برای تطبیق با استانداردهای فوتبال، حدود ۱۷۵۰ صندلی نیز حذف شده تا ابعاد زمین بزرگتر شود. از آنجا که ورزشگاه سقف ندارد، هواداران در معرض مستقیم هوای تابستانی قرار خواهند گرفت؛ دمایی بین ۲۴ تا ۳۱ درجه و گاهی تا ۳۵ درجه سانتیگراد همراه با رطوبت بالا و احتمال طوفانهای رعد و برق.
در بخش آمادهسازی نیز زیرساختهای امنیتی، رسانهای و ارتباطی توسعه یافته و ۴ نمایشگر بزرگ جدید در ورزشگاه نصب شده است. این ورزشگاه به دلیل نزدیکی به سه فرودگاه اصلی، یکی از گزینههای مهم برای میزبانی فینال محسوب میشود.
همچنین برای کاهش هزینه هواداران، قیمت حملونقل عمومی کاهش یافته و مسیرهای قطار و اتوبوس ارزانتر شدهاند. برگزاری تجمعات هواداری در پارکینگهای اطراف ورزشگاه ممنوع شده و مناطق ویژهای برای خدمات حملونقل اینترنتی در نظر گرفته شده است.
در طول جام جهانی، کمپ تیمهای ملی برزیل، مراکش، سنگال و هائیتی در نیوجرسی مستقر خواهند بود و رویدادهای هواداری نیز در نقاط مختلف نیویورک برگزار میشود.
از مهمترین بازیهای این ورزشگاه میتوان به دیدارهای برزیل و مراکش، فرانسه و سنگال، انگلیس و پاناما، چند بازی مرحله حذفی و در نهایت دیدار فینال در ۱۹ ژوئیه اشاره کرد.
