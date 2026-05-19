به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم ملی فوتبال مصر یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ خود را برای نهایی کردن فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند، کادر فنی و پزشکی این تیم وضعیت چند بازیکن مدنظر را به دقت بررسی میکند؛ از جمله مهند سلیمان دروازهبان باشگاه الزمالک که در روزهای اخیر مورد توجه ویژه کادر فنی به رهبری حُسام حسن قرار گرفته است.
بر اساس گزارش رسانه «dostor» حُسام حسن بهصورت اولیه تصمیم گرفته است که مهند سلیمان در فهرست تیم ملی مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشته باشد، اما این موضوع منوط به تأیید کامل وضعیت پزشکی و آمادگی بدنی اوست تا بدون هیچ ریسکی بتواند در ترکیب تیم قرار بگیرد.
الغندور کارشناس فوتبال مصر در برنامه «استاد المحور» توضیح داد که این دروازهبان دچار آسیبدیدگی در عضله کشاله ران شده است؛ مصدومیتی که در دیدار الزمالک برابر اتحاد الجزایر در بازی برگشت فینال جام کنفدراسیون آفریقا رخ داد؛ دیداری که در نهایت با شکست الزمالک در ضربات پنالتی به پایان رسید.
او افزود: کادر پزشکی تیم ملی مصر هماکنون وضعیت این بازیکن را بهطور مستمر دنبال میکند و ارتباط مستقیمی میان دکتر محمد ابوالعلا پزشک تیم ملی و کادر پزشکی باشگاه الزمالک برقرار است تا میزان مصدومیت، مدت دوری از میادین و برنامه درمانی او مشخص شود.
به گفته الغندور، گزارش نهایی پزشکی نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیری درباره حضور یا عدم حضور این دروازهبان در فهرست نهایی خواهد داشت؛ بهویژه اینکه حسام حسن قصد دارد در جام جهانی از بازیکنان کاملاً آماده استفاده کند.
در همین حال، باشگاه الزمالک نیز وضعیت این بازیکن را با نگرانی دنبال میکند، زیرا این تیم در آستانه دیدار حساس خود در لیگ برتر مصر مقابل سیرامیکا کلیوباترا قرار دارد و کادر پزشکی تلاش میکند هرچه سریعتر بازیکنان مصدوم را به شرایط بازی برگرداند.
در پایان این گزارش آمده است که بررسی وضعیت مهند سلیمان بخشی از برنامه حسام حسن برای تقویت رقابت در پست دروازهبانی است؛ جایی که او قصد دارد با انتخاب گزینههای باتجربه، تیمی آماده برای حضور در رقابتهای سنگین جام جهانی ۲۰۲۶ در اختیار داشته باشد.
نظر شما