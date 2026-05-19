به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای شمالی، تحلیلگران و مربیان فوتبال در حال بررسی چارچوبهای تاکتیکی هستند که میتواند سرنوشت قهرمان این دوره را مشخص کند.
در همین زمینه، فاصله میان فوتبال باشگاهی سطح بالا و فوتبال ملی یکی از موضوعات اصلی بحث کارشناسان است. اندی روکسبورگ، سرمربی پیشین تیم ملی اسکاتلند و مدیر فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه (AFP) تأکید کرد که مقایسه این دو سطح از فوتبال دشوار است.
او با اشاره به محدودیتهای مربیان تیمهای ملی گفت: در فوتبال ملی بازار نقلوانتقالات وجود ندارد. شما فقط بازیکنان موجود را انتخاب میکنید و با همانها کار میکنید.
روکسبورگ همچنین افزود که همین محدودیتها باعث میشود مربیان به سمت رویکردهای عملگرایانهتر حرکت کنند.
افزایش سرعت و فشار در فوتبال مدرن
به گفته این کارشناس، مهمترین تحول فوتبال مدرن افزایش سرعت بازی و شدت پرس روی توپ است. او اظهار داشت: آنچه تغییر کرده، سرعت بازی است. فشار روی توپ بسیار شدیدتر شده است. در گذشته بیشتر به ستارههای فردی وابسته بودیم، اما امروز ستارهها در خدمت تیم هستند.
او با اشاره به تاکتیک «پِرِس بالا» توضیح داد که این سبک، به یکی از ویژگیهای اصلی فوتبال سطح بالا تبدیل شده است؛ سبکی که در آن تیمها تلاش میکنند در زمین حریف توپگیری کنند.
در همین حال، دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه نیز بر اهمیت انتقال سریع از دفاع به حمله تأکید کرده و گل دوم آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ را نمونهای از تأثیر این تاکتیک دانسته است.
نگرانی از شرایط آبوهوایی
روکسبورگ همچنین نسبت به امکان اجرای مداوم پرس سنگین در شرایط آبوهوایی جام جهانی هشدار داد و گفت: با وجود وقفههای آبی، شاید این زمان برای حفظ فشار بالا کافی نباشد.
فیفا اعلام کرده است که در هر نیمه، توقفهای سه دقیقهای برای استراحت و آبرسانی در نظر گرفته خواهد شد. در همین رابطه، گیلبرتو سیلوا، ستاره سابق تیم ملی برزیل و عضو گروه مطالعات فنی فیفا، این وقفهها را از نظر تاکتیکی بسیار مهم توصیف کرد.
بازگشت اهمیت ضربات ایستگاهی
از سوی دیگر، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس نیز بر نقش پررنگ ضربات ایستگاهی و ارسالهای بلند در جام جهانی پیشرو تأکید کرده است؛ موضوعی که در فوتبال باشگاهی نیز بهوضوح دیده میشود.
او گفته است: این موارد دوباره اهمیت زیادی پیدا کردهاند. ارسالها و ضربات ایستگاهی دوباره به فوتبال برگشتهاند.
بر اساس این گزارش، ضربات ایستگاهی یکی از معدود بخشهایی است که مربیان میتوانند تأثیر مستقیم و تعیینکنندهای بر نتیجه مسابقات داشته باشند؛ موضوعی که با افزایش وقفههای مسابقه در جام جهانی ۲۰۲۶ اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد کرد.
